Tennistavolo, Debora Vivarelli fuori ai quarti nel Preolimpico di Sarajevo: tutti gli azzurri devono sperare nel ranking per approdare a Parigi 2024

Debora Vivarelli viene eliminata nei quarti di finale dell’ultimo dei tabelloni ad eliminazione diretta del Preolimpico su base europea di singolare del tennistavolo, in corso a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, ed ora tutti gli azzurri dovranno sperare nel ranking del 18 giugno per andare a Parigi 2024.

L’azzurra nel primo incontro odierno cede all’ostica naturalizzata lusitana Yu Fu, che si impone per 0-4 (9-11, 5-11, 9-11, 13-15) al termine di un incontro più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, con la portoghese che vince i punti più importanti nelle fasi calde di ogni parziale.

Una volta disputati tutti gli eventi continentali di qualificazione diretta, infatti, si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso le Race to Paris: per i singolari l’Europa distribuirà 1 pass attraverso la graduatoria dell’11 giugno. A questo punto si conosceranno i nomi degli 86 qualificati per genere alle Olimpiadi: 48 con le squadre, dei quali 32 giocheranno anche in singolare, 22 in singolare, e 16 nel doppio misto.

Il numero di atleti qualificati in singolare oppure nel torneo a squadre e, allo stesso tempo, nel doppio misto libererà poi ulteriori posti da assegnare attraverso le Race to Paris di singolare al 18 giugno 2024. Un posto sarà riservato come quota universale, a seguire fino a 15 pass saranno assegnati tramite la classifica. In queste riassegnazioni dovranno ora sperare gli azzurri.

PREOLIMPICO EUROPEO TENNISTAVOLO

Singolare femminile

Secondo tabellone

Quarti di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Yu Fu (Portogallo) 0-4 (9-11, 5-11, 9-11, 13-15)

Ottavi di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Barbora Balazova (Slovacchia) 4-1 (8-11, 12-10, 11-7, 11-4, 11-9)

Giorgia Piccolin (Italia)-Sarah De Nutte (Lussemburgo) 3-4 (11-5, 7-11, 7-11, 11-4, 2-11, 11-6, 8-11)

Sedicesimi di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Karoline Mischek (Austria) forfait dell’austriaca prima del match

Giorgia Piccolin (Italia)-Sara Tokic (Slovenia) 4-0 (11-6, 11-7, 11-7, 11-5)



Primo tabellone

Sedicesimi di finale

Giorgia Piccolin (Italia)-Barbora Balazova (Slovacchia) 3-4 (11-8, 13-15, 7-11, 12-10, 8-11, 11-7, 6-11)

Debora Vivarelli (Italia)-Georgina Pota (Ungheria) 3-4 (4-11, 4-11, 5-11, 11-6, 11-5, 11-7, 8-11)

Singolare maschile

Secondo tabellone

Ottavi di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Cedric Nuytinck (Belgio) 0-4 (8-11, 5-11, 13-15, 11-13)

Niagol Stoyanov (Italia)-Alvaro Robles (Spagna) 2-4 (5-11, 11-8, 11-9, 8-11, 8-11, 6-11)

Sedicesimi di finale

Mihai Bobocica (Italia) bye

Niagol Stoyanov (Italia)-Ibrahim Gunduz (Turchia) 4-1 (9-11, 11-7, 11-6, 11-5, 11-5)

Primo tabellone

Quarti di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Alvaro Robles (Spagna) 2-4 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12)

Ottavi di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Adam Szudi (Ungheria) 4-1 (16-14, 11-7, 6-11, 11-2, 11-6)

Sedicesimi di finale

Mihai Bobocica (Italia) bye

Niagol Stoyanov (Italia)-Panagiotis Gionis (Grecia) 0-4 (7-11, 4-11, 7-11, 12-14)