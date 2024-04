Tennistavolo, niente doppio misto per l’Italia a Parigi 2024: John Oyebode e Gaia Monfardini subito fuori nel Preolimpico di Havirov

Negativa per l’Italia anche la seconda giornata di gare ad Havirov, in Repubblica Ceca, sede del torneo di qualificazione olimpica di doppio misto del tennistavolo, che si svolge su base mondiale: subito eliminati, ancora negli ottavi di finale, John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol).

La coppia azzurra è stata superata, nel primo turno del quarto ed ultimo tabellone che assegna un pass olimpico, dai thailandesi Phakpoom Sanguansin ed Orawan Paranangper per 4-3 (6, -9, 5, -5, 10, -2, 9) dopo 56 minuti di gioco. Rammarico per gli azzurri, che erano in vantaggio per 9-7 nel settimo e decisivo game, perso 11-9.

Anche nella giornata odierna sono in corso due tabelloni e la coppia vincitrice di ciascuno di essi staccherà il pass per i Giochi. Sono già qualificate le coppie di Australia, Egitto, Germania, Cuba, Brasile, Corea del Nord ed Hong Kong. Svanisce definitivamente, invece, il sogno dell’Italia di avere una coppia a Parigi 2024.

Verranno assegnati con la Race to Paris, che verrà chiusa il 7 maggio, gli ultimi 5 posti, oltre alla quota che la Cina ha declinato. Una quota, infine, è riservata alla Francia: essendo certi di conquistare un posto attraverso la Race to Paris, sono assenti, oltre ai due Paesi citati, anche Giappone, Corea del Sud e Cina Taipei.

PREOLIMPICO DOPPIO MISTO TENNISTAVOLO

Doppio misto – Ottavi di finale Tabellone 4

Phakpoom Sanguansin / Orawan Paranang (Thailandia) – John Oyebode / Gaia Monfardini (Italia) 4-3 (6, -9, 5, -5, 10, -2, 9)