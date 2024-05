Tennis: sabato da record di spettatori agli Internazionali d’Italia. Il confronto con lo scorso anno

Chiamatelo effetto Sinner. Malgrado il forfait del celeberrimo tennista italiano, così come di tanti altri big del movimento, non si arresta l’entusiasmo al Foro Italico per gli Internazionali di Roma 2024 che, nella giornata di ieri, hanno segnato un altro record di spettatori.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA infatti, sabato 11 maggio sono stati staccati complessivamente 36.671 biglietti. Numeri decisamente maggiori rispetto a quelli dello scorso anno, quando per la stessa giornata (15 maggio 2023) gli spettatori furono 34.291.

In vistosa crescita inoltre anche il numero totale del pubblico accorso fino a questo momento alla rassegna capitolina: attualmente infatti si contano 304.675 spettatori, contro i 298.537 dell’edizione precedente.

Chiaramente parte dell’impennata si era già verificata in prevendita, con un +36% in più rispetto dettato dalla partecipazione del tennista altoatesino, poi costretto a rinunciare al Torneo a causa dei fastidi all’anca. Tuttavia tanti nuovi appassionati, affascinati dal tennis proprio grazie alle gesta di Jannik, hanno deciso di recarsi comunque nella Capitale per osservare da vicino le gesta dei giocatori, in particolare quelle di Djokovic e Nadal, ieri salutato da una folla oceanica per il suo ultimo match. Passi in avanti importanti per un sport che in Italia sta attraversando probabilmente il suo momento più roseo.