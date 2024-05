Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Roma: Passaro guadagna 107 posizioni, Sinner può diventare n. 1

Il Masters 1000 di Roma rappresenta uno snodo importante all’interno della stagione di tennis: si tratta dell’ultimo grande sulla terra rossa prima del Roland Garros, secondo Slam dell’annata agonistica in programma dal 26 maggio al 9 giugno. Diamo uno sguardo al ranking ATP degli italiani al termine degli Internazionali d’Italia.

Jannik Sinner non gioca dal 30 aprile, quando sconfisse il russo Karen Khachanov agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino decise poi di ritirarsi dal torneo sulla terra rossa spagnola e di rinunciare agli Internazionali d’Italia a causa di un problema all’anca, che spera di risolvere in modo da partecipare all’imminente Roland Garros. Il 22enne resta numero 2 del mondo con 8.770 punti e potrebbe balzare al comando del ranking ATP al termine del secondo Slam della stagione, operando il sorpasso sul serbo Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti è stato eliminato all’esordio al Masters 1000 di Roma e ha ripiegato sul Challenger di Torino, perdendo in finale contro Francesco Passaro e perdendo così una posizione in classifica: il toscano è 30mo con 1.405 punti. Matteo Arnaldi ha detto subito addio a Roma e si poi è arreso ai quarti nel capoluogo piemontese, guadagnando comunque una piazza e portandosi al 36mo posto con 1.165 punti. I sedicesimi di finale nella capitale e la semifinale a Torino hanno permesso a Luciano Darderi di guadagnare sette posizioni e di raggiungere il best ranking: ora è 47mo a 1.002 punti.

Lorenzo Sonego è scivolato indietro di tre gradini ed è 50mo con 991 punti, mentre Flavio Cobolli è salito di un gradino ed è 56mo con 860 punti. Splendido scatto in avanti di Luca Nardi (undici posizioni guadagnate, è 70mo), ma lo show è stato firmato da Francesco Passaro: sedicesimi di finale a Roma e trionfo a Torino, 107 posizioni guadagnate e 133mo posto con 493 punti! Fabio Fognini 91mo, Matteo Berrettini è fermo ed è 96mo. Di seguito il ranking degli italiani dopo gli Internazionali d’Italia.

RANKING ATP DEGLI ITALIANI DOPO GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

2. Jannik Sinner 8.770 (stabile)

30. Lorenzo Musetti 1.405 (-1)

36. Matteo Arnaldi 1.165 (+1)

47. Luciano Darderi 1.002 (+7)

50. Lorenzo Sonego 991 (-3)

56. Flavio Cobolli 860 (-1)

70. Luca Nardi 748 (+11)

91. Fabio Fognini 648 (+1)

96. Matteo Berrettini 630 (-1)

125. Stefano Napolitano 512 (stabile)

133. Francesco Passaro 493 (+107)

137. Matteo Gigante 489 (+3)

148. Giulio Zeppieri 420 (-3)