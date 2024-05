Tabellone WTA Rabat 2024: possibile Trevisan-Bronzetti (che vinse nel 2023) al 2° turno. Azzurre con chance

Il tabellone del WTA 250 di Rabat è l’unico della settimana che vede in scena giocatrici italiane. Una scelta che, dunque, fa sì che l’altro evento della settimana, il 500 di Strasburgo, non sia frequentato da giocatrici tricolori neppure nelle qualificazioni. Difende il titolo Lucia Bronzetti, che nel 2023 si impose in tre duri set sull’austriaca Julia Grabher.

In scena, a livello di main draw, ci sono tre azzurre. Due di esse hanno anche un primo turno di una certa fortuna. Elisabetta Cocciaretto, nella parte alta, può fare bene perché il primo turno con la wild card Yasmine Kabbaj, ventenne di Fes che non è ancora mai andata oltre il numero 540 del ranking WTA. Inoltre, tutte le giocatrici fino ai quarti non sono esattamente delle specialiste del mattone tritato.

In basso, invece, potenziale derby per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Se la toscana si trova a giocare con la giapponese Nao Hibino, che terraiola non è e non ha neppure mai vinto un set contro di lei, per la riminese il confronto è con la 2006 Malak El Allami, attualmente numero 41 del mondo nel ranking juniores dell’ITF (per intenderci, è più in alto Vittoria Paganetti, vista al Foro Italico di Roma dopo aver passato le prequalificazioni, al 31° posto). Anche in questo caso ci sono chance di andare lontano per chi va avanti, ma una delle due dovrà inevitabilmente perdere punti in quanto Trevisan viene dai quarti del 2023 e Bronzetti dalla vittoria.

Dalle qualificazioni ci sono ancora in corsa tre italiane. Già è però noto che ce ne sarà almeno una nel tabellone principale, poiché Camilla Rosatello e Dalila Spiteri giocheranno l’una contro l’altra. La terza protagonista è Nuria Brancaccio, attesa dalla messicana Victoria Rodriguez.

TABELLONE WTA 250 RABAT 2024

Yuan (CHN) [1]-Qualificata

Rakhimova-Townsend (USA)

Day (USA)-Bai (CHN)

Kabbaj (MOR)[WC]-Cocciaretto (ITA) [7]

Sorribes Tormo (ESP) [3]-Dart (GBR)

Podoroska (ARG)-Maria (GER)

El Aouni (MOR) [WC]-Sherif (EGY)

Carlé (ARG)-Rus (NED) [5]

Xiyu Wang (CHN) [6]-Qualificata

Stearns (USA)-Qualificata

Trevisan (ITA)-Hibino (JPN)

El Allami (MOR) [WC]-Bronzetti (ITA) [4]

Zhu (CHN) [8]-Y. Wang (CHN)

Qualificata-Tomova (BUL)

Osorio (COL)-Avanesyan

Siegemund (GER)-Blinkova [2]