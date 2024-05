Tabellone ATP Lione: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego al via del torneo francese

Dal 19 al 25 maggio l’ATP di Lione sarà tra i tornei che accompagneranno i giocatori all’edizione 2024 del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio a Parigi per quanto riguarda il main draw. Un torneo nel quale la testa di serie n.1 sarà il padrone di casa, Ugo Humbert, mentre la n.2 sarà l’eccentrico kazako, Alexander Bublik.

Un evento in cui risponderanno presente anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, impegnati questa settimana nel Challenger175 di Torino. Per l’italo-argentino una nuova chance per mettersi in evidenza, in una stagione di grande ascesa. Darderi affronterà un qualificato nel primo turno e, in caso di vittoria, giocherà contro il francese Adrian Mannarino.

Per quanto riguarda Sonego, il torinese sfiderà la wild card, Giovanni Mpetshi Perricard e, in caso di affermazione, ci sarà uno tra il transalpino Gael Monfils e il giapponese Yoshihito Nishioka. Un torneo in cui saranno da considerare anche i due argentini Francisco Cerundolo e Mariano Navone, con quest’ultimo in grande crescita nel 2024.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE ATP250 LIONE

(1) Humbert, Ugo FRA vs Bye

Koepfer, Dominik GER vs Nakashima, Brandon USA

Seyboth Wild, Thiago BRA vs Martinez, Pedro ESP

Qualifier vs (6) Etcheverry, Tomas Martin ARG

(3) Mannarino, Adrian FRA vs Bye

Darderi, Luciano ITA vs Qualifier

Evans, Daniel GBR vs Rinderknech, Arthur FRA

Munar, Jaume ESP vs (5) Tiafoe, Frances USA

(8) Monfils, Gael FRA vs Nishioka, Yoshihito JPN

(WC) Mpetshi Perricard, Giovanni FRA vs Sonego, Lorenzo ITA

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Cerundolo, Francisco ARG

(7) Navone, Mariano ARG vs Kotov, Pavel RUS

(WC) Muller, Alexandre FRA vs (WC) Gasquet, Richard FRA

Vukic, Aleksandar AUS vs McDonald, Mackenzie USA

Bye vs (2) Bublik, Alexander KAZ