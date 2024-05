Sport in tv oggi (mercoledì 22 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 22 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

08.30 Tiro a volo, Europei 2024: quinta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Ginnastica ritmica, Europei 2024: prima giornata – Diretta streaming su gymtv.online.

09.00 Judo, Mondiali 2024: eliminatorie (quarta giornata) – Diretta streaming su Judo TV, eurosport.it e su Discovery+.

10.00 Roland Garros 2024: qualificazioni maschili – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Napolitano vs Mochizuki 1° match e inizio dalle 10.00; Zeppieri vs Andreev 2° match e inizio dalle 10.00; Bellucci vs Harris 2° match e inizio dalle 10.00; Gigante vs Svrcina 2° match e inizio dalle 10.00; Pellegrino vs Barrere 3° match e inizio dalle 10.00; Maestrelli vs Zapata Miralles 4° match e inizio dalle 10.00)

10.00 Roland Garros 2024: qualificazioni femminili – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Errani vs Tubello 3° match e inizio dalle 10.00)

11.00 Tennis, ATP Lione: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 16.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Mannarino 1° match e inizio dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Strasburgo: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 16.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

11.30 Tennis, ATP Ginevra: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 16.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.00 Tennis, WTA Rabat: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 11.00 alle 16.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Trevisan vs Bronzetti 1° match e inizio dalle 12.00; Rosatello vs Rakhimova 4° match e inizio dalle 12.00)

12.30 Ciclismo, Giro d’Italia 2024: diciassettesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 12.30 alle 14.00 e a seguire su Rai 2 HD; Eurosport1 HD dalle 12.15; in streaming su RaiPlay dalle 12.30, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN dalle 12.15.

16.00 Judo, Mondiali 2024: Final Block (quarta giornata) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Judo Tv.

18.45 Pallanuoto, Finale Scudetto: gara-1 – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Finale Europa League: Atalanta vs Bayer Leverkusen – Diretta su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in streaming su NOW, SkyGO, DAZN e RaiPlay.

22.30 Volley, Nations League: Italia vs Germania – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

