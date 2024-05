LIVE Darderi-Mannarino, ATP Lione 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi ed il francese Adrian Mannarino. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che sfiderà ai quarti di finale uno tra l’americano Frances Tiafoe ed il transalpino Arthur Rinderknech.

Darderi, ventiduenne italoargentino nato a Villa Geseli, vuole continuare a stupire sulla terra rossa francese a pochi giorni dal Roland Garros. Superato in due combattuti set il giapponese Taro Daniel, l’azzurro affronta il padrone di casa con l’obiettivo di continuare a migliorare il suo best ranking. Il numero 47 ATP in questa stagione ha portato a casa il titolo nell’ATP 250 di Cordoba prima di fermarsi in semifinale in quel di Houston. Semifinalista nei ricchi challenger 175 di Cagliari e Torino, Luciano si è spinto infine fino ai sedicesimi nel Masters 1000 di Roma certificando una stupenda campagna su terra rossa europea.

Dal canto suo Mannarino affronta la parentesi stagionale che meno si addice al suo tennis. Il trentaseienne di Soisy-sous-Montmorency non ha mai raggiunto una finale delle 15 disputate in carriera sul mattone tritato. Sconfitto al primo turno a Madrid, Aix En Provence (Challenger) e Roma, il transalpino proverà a riscattarsi nei due tornei di casa.

L’incontro di secondo turno dell’ATP 250 di Lione tra Luciano Darderi ed Adrian Mannarino sarà il primo dalle 11.00 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!