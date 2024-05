Sollevamento pesi, Sara Dal Bò fa la storia a Lima ed è la nuova Campionessa del Mondo Youth nei -81 kg!

Chiusura col botto per l’Italia ai Campionati Mondiali Youth 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Nella penultima giornata della manifestazione è arrivato infatti un risultato storico per il movimento azzurro della pesistica olimpica, con Sara Dal Bò che ha trionfato nei -81 kg diventando la prima donna italiana a vincere un titolo iridato Under 17.

L’enfant prodige classe 2009 della Pesistica Pordenone continua dunque a bruciare le tappe e a stabilire record su record di precocità, dopo essere affermata l’anno scorso come la campionessa nazionale assoluta più giovane di sempre nel Bel Paese. La quattordicenne friulana (festeggerà domani il suo 15° compleanno) ha raggiunto dunque uno degli obiettivi più importanti della sua stagione, vincendo l’oro ai Mondiali Youth al termine di una competizione tiratissima.

Dopo il bronzo di specialità nello strappo con 90 kg, Dal Bò doveva recuperare ben quattro lunghezze alla coetanea venezuelana Lidysmar Aparicio Alfonzo (94 kg). La stella emergente della pesistica nostrana si è poi superata nell’esercizio di slancio, effettuando il sorpasso sulla rivale sudamericana (112 kg) grazie ad un’ultima alzata valida da 117 kg valevole per i nuovi record nazionali juniores, U17 e U15.

La kazaka classe 2007 Saniya Ormanbayeva successivamente ha provato il tutto per tutto per ribaltare la situazione, ma i suoi due tentativi a 119 kg sono andati a vuoto certificando il successo di Sara Dal Bò nella graduatoria di specialità e soprattutto nel totale con 207 kg (record italiano juniores, U17 e U15) subito davanti alla venezuelana Aparicio Alfonzo (206 kg). Terza Ormanbayeva con 201 kg.