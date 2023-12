Sollevamento pesi, Campionati Italiani Assoluti 2023: in evidenza le giovani nella prima giornata

La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, ha regalato diverse prestazioni interessanti in prospettiva soprattutto tra le giovani. Non hanno gareggiato invece alcuni big della Nazionale Senior come Nino Pizzolato, Lucrezia Magistris e Giulia Imperio.

Il day-1 si è aperto in mattinata con un risultato storico, ovvero il titolo assoluto conquistato dalla quattordicenne Sara Dal Bò nei -87 kg con un totale di 202 kg (86+116), distruggendo i suoi precedenti record nazionali U15 e U17. Per quanto riguarda invece la categoria +87 kg, è arrivato il successo di Anna Chiara Cataldo con 174 kg complessivi (76+98).

Prosegue nel frattempo la crescita della diciottenne veronese Celine Delia, che si laurea Campionessa Italiana Assoluta nei -55 kg con 197 kg di totale (87+110), a sole tre lunghezze dal primato nazionale di Lucrezia Magistris. Bella gara nei -59 kg anche per la ventenne Chiara Piccinno, medaglia d’oro con 205 kg grazie ad uno strappo da 95 ed uno slancio da 110 kg.

Passando alle categorie più leggere, Eleni Battistetti si è imposta nei -49 kg con 150 kg di totale mentre Nicole Mannironi ha avuto la meglio nei -45 kg con 130 kg davanti a Gioia Barbiero (120) e alla fresca tredicenne Aurora Iervese (113). In campo maschile hanno conquistato il titolo Federico La Barbera nei -55 kg (234 kg di totale), Manuel Mannironi nei -61 kg (245 kg), Salvatore Esposito nei -81 kg (324 kg), Fabio Pizzolato nei -89 kg (317 kg), Vittorio Cabras nei -109 kg (300 kg) e Alessandro Vinci nei +109 kg (320 kg).

Foto: FIPE