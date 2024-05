Sollevamento pesi, aggiornato il ranking olimpico: Magistris scala due posizioni, la Cina rinuncia a Li Dayin

Manca sempre meno al 24 maggio, data fatidica in cui l’International Weighlifting Federation renderà noto il ranking olimpico definitivo, da cui si potranno desumere i qualificati ufficiali alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento la Federazione internazionale sta verificando le scremature dei vari Paesi che potrebbero permettere l’ingresso in top 10 di pesisti al momento fuori dalle prime dieci posizioni.

In tal senso l’osservata speciale sembra essere Lucrezia Magistris. L’atleta, facente parte della categoria -59 kg, dopo l’aggiornamento del 15 maggio ha guadagnato due posizioni in classifica, salendo dal tredicesimo all’undicesima casella con il totale di 217 kg a causa dell’eliminazione dall’elenco di Taylor Nicole Wilkins (undicesima nel ranking definitivo di aprile) e della francese Dora Tchakounte, probailmente fuori per ragioni legate alle carte olimpiche del Paese ospitante.

Sale di due posizioni anche Giulia Miserendino nella categoria -64 kg, adesso quindicesima con 231 kg. Immutati invece i piazzamenti di Giulia Imperio, tredicesima con 185 kg, e di Mirko Zanni (-73 kg), dodicesimo con 335 kg.

Ricordiamo che ad oggi gli unici due pesisti italiani che hanno la certezza di partecipare alla rassegna a cinque cerchi sono Antonino Pizzolato e Sergio Massidda, rispettivamente sesto (378 kg) e terzo (302 kg) nella -89 kg e nella -61 kg. In tal senso appare interessante quanto successo nella categoria di Nino, dove non sarà presente il capolista Li Dayin (396 kg). Il Paese asiatico ha infatti già scelto i suoi sei rappresentanti, preferendo optare per Zihoyong Shi, impegnato nella -73 kg. L’obiettivo sembra quello di recuperare quanti più ori possibili: il bulgaro Nasar dunque agli occhi dello staff cinese potrebbe essere considerato uno scoglio insormontabile. Di seguito l’elenco aggiornato

SOLLEVAMENTO PESI: IL RANKING OLIMPICO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO – UOMINI

-61 KG

1 Asia LI Fabin CHN 314

2 Pan America MORRIS Hampton Miller USA 303

3 Europe MASSIDDA Sergio ITA 302

4 Asia IRAWAN Eko Yuli INA 300

5 Asia CENIZA John Febuar PHI 300

6 Asia SILACHAI Theerapong THA 299

7 Europe MISHVELIDZE Shota GEO 298

8 Asia MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan MAS 296

9 Asia TRINH Van Vinh VIE 294

10 Europe DIMOV Ivan Petkov BUL 293

11 Pan America CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 291

12 Europe BRANDHUBER Simon Josef GER 287

13 Asia SHIN Rok KOR 287

14 Asia KAO Chan-Hung TPE 282

15 Oceania BARU Morea PNG 281

16 Pan America GUEMEZ CEL Victor Badur MEX 280

17 Asia MIRZAYEV Seyitjan TKM 277

18 Asia ALSALEEM Seraj Abdulrahim M KSA 276

19 Europe ELIS Mustafa TUR 272

20 Pan America BARDALEZ TUISIMA Luis David PER 271

21 Europe IANCU Valentin-Ionadi ROU 269

22 Africa NIYOYITA Davis UGA 222

-73 kg

1 Asia JUNIANSYAH Rizki INA 365

2 Asia SHI Zhiyong CHN 356

3 Asia MIYAMOTO Masanori JPN 350

4 Asia WICHUMA Weeraphon THA 349

5 Europe ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 348

6 Asia BAK Joohyo KOR 345

7 Europe SUHAREVS Ritvars LAT 341

8 Europe OZBEK Muhammed Furkan TUR 341

9 Pan America MAYORA PERNA Julio Ruben VEN 339

10 Pan America MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 337

11 Europe SANCHEZ LOPEZ David ESP 335

12 Europe ZANNI Mirko ITA 335

13 Europe CALJA Briken ALB 333

14 Asia REYIMOV Bektimur TKM 333

15 Africa BEN HNIA Karem TUN 332

16 Africa ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain MAD 331

17 Asia YOKUBOV Doston UZB 330

18 Europe GUTU Roberto GER 329

19 Pan America CAHOY Caden Taiyo USA 329

20 Europe JAVADOV Omar AZE 328

21 Europe KUDLASZYK Piotr Mateusz POL 325

22 Pan America CARDENAS ESTRADA Jorge Adan MEX 321

23 Pan America REYES VIDAL Jair Abimelet ECU 321

24 Africa UMOAFIA Edidiong Joseph NGR 319

25 Asia CHUANG Sheng-Min TPE 317

26 Pan America VACHON Nicolas CAN 305

27 Asia DISSANAYAKE MUDIYANSELAGE Indika C D SRI 291

28 Asia AL BUSAIDI Elyas Tamim OMA 284

29 Asia ALSALEEM Seraj Abdulrahim M KSA 283

30 Pan America CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 266

-89 kg

1 Europe NASAR Karlos May BUL 396

2 Pan America LOPEZ LOPEZ Yeison COL 392

3 Pan America VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 385

4 Asia JAVADI ALIABADI Mir Mostafa IRI 384

5 Africa ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 381

6 Europe PIZZOLATO Antonino ITA 380

7 Europe ROBU Marin MDA 378

8 Europe KARAPETYAN Andranik ARM 377

9 Asia YU Dongju KOR 375

10 Europe ASAYONAK Petr AIN 374

11 Pan America SANTAVY Boady Robert CAN 372

12 Pan America DAMRON Nathan Charles USA 370

13 Pan America SAEZ VERA Olfides CUB 366

14 Asia PETROVICH Sergey KAZ 363

15 Europe MUELLER Nico GER 363

16 Asia ABDULLAH Rahmat Erwin INA 362

17 Pan America ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres ECU 360

18 Europe MEZINSKIS Armands LAT 358

19 Asia AL-KHANJARI Amur Salim Ramadhan OMA 357

20 Asia SHOHRADOV Shatlyk TKM 357

21 Asia HSIEH Meng-En TPE 355

22 Asia MOLDODOSOV Emil KGZ 354

23 Asia TOSHTEMIROV Mukhammadkodir UZB 352

24 Europe IAKOVIDIS Theodoros GRE 341

25 Pan America ATENCIA PRIOU Amel Karim PER 340

26 Europe CALJA Briken ALB 337

27 Oceania BRUCE Kyle John Ryan Christopher P AUS 336

28 Europe MURRAY Christopher John GBR 325

29 Europe PENT Leho EST 323

30 Europe BROWN Sean Kevin IRL 320

31 Europe KACINSKAS Irmantas LTU 312

-102 kg

1 Asia LIU Huanhua CHN 413

2 Europe KARAPETYAN Garik ARM 401

3 Asia ELBAKH Fares Ibrahim E. H. QAT 400

4 Asia DJURAEV Akbar UZB 400

5 Europe TSIKHANTSOU Yauheni AIN 400

6 Asia JANG Yeonhak KOR 399

7 Asia PAREDES MONTANO Lesman BRN 398

8 Asia HASANBAYEV Davranbek TKM 392

9 Europe CHKHEIDZE Irakli GEO 391

10 Oceania OPELOGE Don SAM 391

11 Asia DEHDAR Reza IRI 390

12 Europe BRATU Tudor MDA 390

13 Asia RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 388

14 Pan America KITTS Wesley Brian USA 388

15 Africa ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 387

16 Asia CHEN Po-Jen TPE 386

17 Pan America RIVAS MOSQUERA Jhonatan COL 382

18 Pan America VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 382

19 Europe PLESNIEKS Arturs LAT 381

20 Asia SUMPRADIT Sarat THA 380

21 Asia MOCHIDA Ryunosuke JPN 380

22 Europe KASABIJEW Arsen POL 379

23 Europe SHUKURLU Ali AZE 377

24 Europe HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 373

25 Europe MUGURDUMOV Artur ISR 369

26 Oceania RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 365

27 Pan America SANTAVY Boady Robert CAN 362

28 Africa ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed LBA 361

29 Pan America ATENCIA PRIOU Amel Karim PER 342

30 Pan America LOPEZ CARPIZO Jose Luis MEX 341

31 Oceania UIKILIFI JR Joshua Makafana TGA 339

32 Europe KACINSKAS Irmantas LTU 339

33 Asia ALSALLAJ Asem Mousa Husam JOR 337

34 Europe IAKOVIDIS Theodoros GRE 335

35 Africa BURGER Ruben RSA 310

+102 kg

1 Europe TALAKHADZE Lasha GEO 474

2 Asia MINASYAN Gor Tigran A. BRN 464

3 Europe LALAYAN Varazdat ARM 463

4 Asia DAVOUDI Ali IRI 454

5 Asia ASAAD Man SYR 445

6 Europe ZIAZIULIN Eduard AIN 436

7 Africa ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. EGY 433

8 Asia RUBAIAWI Ali Ammar Yusur IRQ 427

9 Africa BIDANI Walid ALG 426

10 Asia MURAKAMI Eishiro JPN 421

11 Asia JO Seongbin KOR 418

12 Oceania LITI David Andrew NZL 413

13 Europe KUCERA Kamil CZE 411

14 Europe SEIM Mart EST 410

15 Oceania MAO Sanele SAM 408

16 Asia TOYCHYYEV Hojamuhammet TKM 406

17 Europe KUWORGE Enzo Kofi NED 404

18 Europe DADASHBAYLI Dadash AZE 403

19 Europe KAJDOCI Tamas SRB 391

20 Asia DONG Bing-Cheng TPE 391

21 Pan America WILKES Caine Morgan USA 390

22 Africa BACHA Aymen TUN 386

23 Europe NAGY Peter HUN 381

24 Asia RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 381

25 Oceania RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 380

26 Pan America GARCES FRANCO Oscar Andres COL 378

27 Europe HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 378

28 Europe LITVINOV David ISR 377

29 Pan America MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 375

30 Europe KASABIJEW Arsen POL 372

31 Pan America VIERA ESPINOZA Hernan Moises PER 365

32 Pan America LEMUS CALANCHE Gilberto Antonio GUA 360

33 Africa BOUAMR Bilal MAR 343

34 Asia BHANDARI Sagar NEP 306

35 Africa KAGISO Bokang Alphius BOT 281

SOLLEVAMENTO PESI: IL RANKING OLIMPICO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO – DONNE

-49 kg

Asia HOU Zhihui CHN 217

2 Asia MIRABAI Chanu Saikhom IND 200

3 Asia KHAMBAO Surodchana THA 200

4 Pan America DELACRUZ Jourdan Elizabeth USA 200

5 Europe CAMBEI Mihaela-Valentina ROU 199

6 Asia SUZUKI Rira JPN 197

7 Europe STERCKX Nina BEL 193

8 Pan America ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana VEN 193

9 Asia FANG Wan Ling TPE 192

10 Pan America PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth DOM 191

11 Asia RAMOS Rosegie PHI 191

12 Pan America LOPEZ FERRER Ana Gabriela MEX 188

13 Europe IMPERIO Giulia ITA 185

14 Asia SHIN Jaegyeong KOR 184

15 Asia AISAH Windy Cantika INA 184

16 Asia PHAM Dinh Thi VIE 183

17 Europe ALICI Duygu TUR 175

18 Asia PANFILOVA Jamila UZB 174

19 Pan America MEGO CONTRERAS Shoely Mabel PER 174

20 Europe NGUYEN Tham IRL 173

21 Africa RANDAFIARISON Rosina MAD 172

22 Oceania TOUA Loa Dika PNG 171

23 Asia ABDYKALYKOVA Ainur KAZ 160

24 Africa FAJRESLAM Maha MAR 154

25 Europe ISMAYILOVA Nazila AZE 143

-59 kg

1 Asia LUO Shifang CHN 248

2 Europe KONOTOP Kamila UKR 236

3 Pan America CHARRON Maude G CAN 236

4 Pan America ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 234

5 Asia KUO Hsing-Chun TPE 232

6 Pan America VENEGAS VALERA Anyelin Maria VEN 229

7 Asia ANDO Elreen Ann PHI 228

8 Africa LAWAL Rafiatu Folashade NGR 227

9 Pan America GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 223

10 Europe STERCKX Nina BEL 220

11 Europe MAGISTRIS Lucrezia ITA 217

12 Asia ANDOH Mikiko JPN 216

13 Oceania SASSER Mathlynn Langtor MHL 216

14 Europe RETULAINEN Saara Sylvia Amanda FIN 214

15 Asia QUANG Thi Tam VIE 213

16 Asia BETEYOB Natasya INA 213

17 Europe COTRUTA Andreea ROU 212

18 Oceania ELLIOTT Kiana Rose AUS 211

19 Asia YODSARN Suratwadee THA 209

20 Pan America CASADEVALL Maria Luz ARG 207

21 Asia HAN Jian KOR 207

22 Europe ANDERSSON Ine Drablos NOR 206

23 Asia ENKHBAATAR Enkhtamir MGL 206

24 Europe SMITH Zoe GBR 203

25 Europe GEORGOPOULOU Sofia GRE 202

26 Asia SOROKHAIBAM Bindyarani Devi IND 200

27 Pan America MEGO CONTRERAS Shoely Mabel PER 195

28 Asia SHERMETOVA Kristina TKM 195

29 Asia PANFILOVA Jamila UZB 191

30 Europe MEISTER Scheila SUI 189

31 Europe THORNTON Tenishia MLT 188

32 Europe CRYMBLE Hannah IRL 188

33 Africa SPIES Anneke RSA 187

34 Africa FAJRESLAM Maha MAR 156

-71 kg

Pan America REEVES Olivia Lynn USA 268

2 Pan America PALACIOS DAJOMES Angie Paola ECU 261

3 Europe TOMA Loredana-Elena ROU 256

4 Asia SARNO Vanessa PHI 249

5 Africa SAID Neama Said Fahmi EGY 246

6 Asia CHEN Wen-Huei TPE 246

7 Pan America SANCHEZ PERINAN Mari Leivis COL 244

8 Europe VALODZKA Siuzanna AIN 242

9 Africa EZE Joy Ogbonne NGR 239

10 Pan America DA COSTA Schott Amanda BRA 238

11 Pan America MIRABAL FERIA Yeniuska CUB 238

12 Europe STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 236

13 Asia PHAM Thi Hong Thanh VIE 234

14 Asia MUN Minhee KOR 234

15 Europe MISERENDINO Giulia ITA 233

16 Europe SCHWEIZER Lisa Marie GER 231

17 Pan America ASHWORTH Alexis CAN 231

18 Asia SEGAWA Runa JPN 230

19 Europe DAVIES Sarah GBR 230

20 Europe YLISOINI Anna Janette Tellervo FIN 228

21 Europe GOLD Celia Henna ISR 226

22 Pan America GARCIA HERNANDEZ Diana Laura MEX 221

23 Asia RAMADANI Tsabitha Alfiah INA 221

24 Europe SAMULIAK Svitlana UKR 221

25 Africa LENT Ketty MRI 218

26 Oceania NICHELE Jacqueline Mary AUS 214

27 Europe ANDERSSON Ine Drablos NOR 212

28 Asia GANZORIG Anuujin MGL 211

29 Europe JAKAITE Lijana LTU 210

30 Asia FATTOUH Mahassen Hala LBN 210

31 Oceania SELEMAIA Olivia Shalom NZL 210

32 Oceania UEPA Maximina NRU 205

33 Europe THORNTON Tenishia MLT 201

34 Africa SABIHI Rkia MAR 193

35 Europe BARRY Gillian IRL 187

36 Africa NAKIDDE Lydia UGA 164

37 Asia ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad UAE 158

-81 kg

Pan America DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 269

2 Africa AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 268

3 Europe KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 266

4 Oceania CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 263

5 Asia KIM Suhyeon KOR 256

6 Pan America MEDINA ROCA Ayamey Damiana CUB 254

7 Pan America NASCIMENTO AMARO Laura BRA 253

8 Pan America MEJIA PEGUERO Yudelina DOM 252

9 Pan America CHIRINOS LEON Dayana Aracelis VEN 244

10 Asia MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg MGL 243

11 Asia ADASHBAEVA Rigina UZB 243

12 Europe ZIELINSKA STUBINSKA Weronika POL 241

13 Pan America MENDOZA CARABALI Miyareth COL 240

14 Asia RUSTAMOVA Anamjan TKM 240

15 Europe ERIGHINA Elena MDA 240

16 Pan America LAYLOR Maya Celeste CAN 238

17 Asia NAGASHIMA Wakana JPN 236

18 Europe NARIN Dilara TUR 235

19 Pan America FUENTES ZAVALA Aremi MEX 233

20 Asia LO Ying-Yuan TPE 231

21 Europe FEKLISTOVA Katrina GBR 229

22 Europe LOWIK Nikki Merel Elisabeth NED 228

23 Europe BRAZAITE Gintare LTU 225

24 Pan America VALDES PARIS Maria Fernanda CHI 221

25 Asia FATTOUH Mahassen Hala LBN 218

26 Europe GOLD Celia Henna ISR 217

27 Europe SENICOVA Nikola SVK 210

28 Oceania WHITING Hayley Elizabeth NZL 202

29 Europe PETERSON Eliise EST 198

30 Africa SABIHI Rkia MAR 195

31 Oceania PRITCHARD LOLO Ajah VAN 193

+81 kg

1 Asia LI Wenwen CHN 325

2 Asia PARK Hyejeong KOR 296

3 Europe CAMPBELL Emily Jade GBR 287

4 Asia CHAIDEE Duangaksorn THA 286

5 Pan America THEISEN LAPPEN Mary Anne USA 283

6 Pan America AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU 276

7 Africa ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY 275

8 Pan America PEREZ REVERON Naryury Alexandra VEN 267

9 Oceania SIPAIA Iuniarra SAM 267

10 Pan America SANTANA PEGUERO Crismery Dominga DOM 263

11 Asia AKMAL Nurul INA 260

12 Asia JABBOROVA Tursunoy UZB 258

13 Europe HOTFRID Anastasiia GEO 257

14 Oceania CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 249

15 Asia LO Ying-Yuan TPE 245

16 Europe FISCHER Sarah AUT 238

17 Europe MANIEVSKA Anastasiia UKR 238

18 Pan America VALDES PARIS Maria Fernanda CHI 238

19 Asia RUSTAMOVA Anamjan TKM 231

20 Europe PETERSON Eliise EST 225

21 Europe MITYKO Veronika HUN 221

22 Oceania NIMO Susana NZL 221

23 Europe SENICOVA Nikola SVK 220

24 Pan America UCELO MARROQUIN Scarleth Vanessa GUA 216

25 Oceania PRITCHARD LOLO Ajah VAN 197