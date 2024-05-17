Olimpiadi
Sollevamento pesi, aggiornato il ranking olimpico: Magistris scala due posizioni, la Cina rinuncia a Li Dayin
Manca sempre meno al 24 maggio, data fatidica in cui l’International Weighlifting Federation renderà noto il ranking olimpico definitivo, da cui si potranno desumere i qualificati ufficiali alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento la Federazione internazionale sta verificando le scremature dei vari Paesi che potrebbero permettere l’ingresso in top 10 di pesisti al momento fuori dalle prime dieci posizioni.
In tal senso l’osservata speciale sembra essere Lucrezia Magistris. L’atleta, facente parte della categoria -59 kg, dopo l’aggiornamento del 15 maggio ha guadagnato due posizioni in classifica, salendo dal tredicesimo all’undicesima casella con il totale di 217 kg a causa dell’eliminazione dall’elenco di Taylor Nicole Wilkins (undicesima nel ranking definitivo di aprile) e della francese Dora Tchakounte, probailmente fuori per ragioni legate alle carte olimpiche del Paese ospitante.
Sale di due posizioni anche Giulia Miserendino nella categoria -64 kg, adesso quindicesima con 231 kg. Immutati invece i piazzamenti di Giulia Imperio, tredicesima con 185 kg, e di Mirko Zanni (-73 kg), dodicesimo con 335 kg.
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Ricordiamo che ad oggi gli unici due pesisti italiani che hanno la certezza di partecipare alla rassegna a cinque cerchi sono Antonino Pizzolato e Sergio Massidda, rispettivamente sesto (378 kg) e terzo (302 kg) nella -89 kg e nella -61 kg. In tal senso appare interessante quanto successo nella categoria di Nino, dove non sarà presente il capolista Li Dayin (396 kg). Il Paese asiatico ha infatti già scelto i suoi sei rappresentanti, preferendo optare per Zihoyong Shi, impegnato nella -73 kg. L’obiettivo sembra quello di recuperare quanti più ori possibili: il bulgaro Nasar dunque agli occhi dello staff cinese potrebbe essere considerato uno scoglio insormontabile. Di seguito l’elenco aggiornato
SOLLEVAMENTO PESI: IL RANKING OLIMPICO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO – UOMINI
-61 KG
1 Asia LI Fabin CHN 314
2 Pan America MORRIS Hampton Miller USA 303
3 Europe MASSIDDA Sergio ITA 302
4 Asia IRAWAN Eko Yuli INA 300
5 Asia CENIZA John Febuar PHI 300
6 Asia SILACHAI Theerapong THA 299
7 Europe MISHVELIDZE Shota GEO 298
8 Asia MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan MAS 296
9 Asia TRINH Van Vinh VIE 294
10 Europe DIMOV Ivan Petkov BUL 293
11 Pan America CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 291
12 Europe BRANDHUBER Simon Josef GER 287
13 Asia SHIN Rok KOR 287
14 Asia KAO Chan-Hung TPE 282
15 Oceania BARU Morea PNG 281
16 Pan America GUEMEZ CEL Victor Badur MEX 280
17 Asia MIRZAYEV Seyitjan TKM 277
18 Asia ALSALEEM Seraj Abdulrahim M KSA 276
19 Europe ELIS Mustafa TUR 272
20 Pan America BARDALEZ TUISIMA Luis David PER 271
21 Europe IANCU Valentin-Ionadi ROU 269
22 Africa NIYOYITA Davis UGA 222
-73 kg
1 Asia JUNIANSYAH Rizki INA 365
2 Asia SHI Zhiyong CHN 356
3 Asia MIYAMOTO Masanori JPN 350
4 Asia WICHUMA Weeraphon THA 349
5 Europe ANDREEV Bozhidar Dimitrov BUL 348
6 Asia BAK Joohyo KOR 345
7 Europe SUHAREVS Ritvars LAT 341
8 Europe OZBEK Muhammed Furkan TUR 341
9 Pan America MAYORA PERNA Julio Ruben VEN 339
10 Pan America MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 337
11 Europe SANCHEZ LOPEZ David ESP 335
12 Europe ZANNI Mirko ITA 335
13 Europe CALJA Briken ALB 333
14 Asia REYIMOV Bektimur TKM 333
15 Africa BEN HNIA Karem TUN 332
16 Africa ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain MAD 331
17 Asia YOKUBOV Doston UZB 330
18 Europe GUTU Roberto GER 329
19 Pan America CAHOY Caden Taiyo USA 329
20 Europe JAVADOV Omar AZE 328
21 Europe KUDLASZYK Piotr Mateusz POL 325
22 Pan America CARDENAS ESTRADA Jorge Adan MEX 321
23 Pan America REYES VIDAL Jair Abimelet ECU 321
24 Africa UMOAFIA Edidiong Joseph NGR 319
25 Asia CHUANG Sheng-Min TPE 317
26 Pan America VACHON Nicolas CAN 305
27 Asia DISSANAYAKE MUDIYANSELAGE Indika C D SRI 291
28 Asia AL BUSAIDI Elyas Tamim OMA 284
29 Asia ALSALEEM Seraj Abdulrahim M KSA 283
30 Pan America CALDERON LICOURT Arley Lazaro CUB 266
-89 kg
1 Europe NASAR Karlos May BUL 396
2 Pan America LOPEZ LOPEZ Yeison COL 392
3 Pan America VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 385
4 Asia JAVADI ALIABADI Mir Mostafa IRI 384
5 Africa ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 381
6 Europe PIZZOLATO Antonino ITA 380
7 Europe ROBU Marin MDA 378
8 Europe KARAPETYAN Andranik ARM 377
9 Asia YU Dongju KOR 375
10 Europe ASAYONAK Petr AIN 374
11 Pan America SANTAVY Boady Robert CAN 372
12 Pan America DAMRON Nathan Charles USA 370
13 Pan America SAEZ VERA Olfides CUB 366
14 Asia PETROVICH Sergey KAZ 363
15 Europe MUELLER Nico GER 363
16 Asia ABDULLAH Rahmat Erwin INA 362
17 Pan America ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres ECU 360
18 Europe MEZINSKIS Armands LAT 358
19 Asia AL-KHANJARI Amur Salim Ramadhan OMA 357
20 Asia SHOHRADOV Shatlyk TKM 357
21 Asia HSIEH Meng-En TPE 355
22 Asia MOLDODOSOV Emil KGZ 354
23 Asia TOSHTEMIROV Mukhammadkodir UZB 352
24 Europe IAKOVIDIS Theodoros GRE 341
25 Pan America ATENCIA PRIOU Amel Karim PER 340
26 Europe CALJA Briken ALB 337
27 Oceania BRUCE Kyle John Ryan Christopher P AUS 336
28 Europe MURRAY Christopher John GBR 325
29 Europe PENT Leho EST 323
30 Europe BROWN Sean Kevin IRL 320
31 Europe KACINSKAS Irmantas LTU 312
-102 kg
1 Asia LIU Huanhua CHN 413
2 Europe KARAPETYAN Garik ARM 401
3 Asia ELBAKH Fares Ibrahim E. H. QAT 400
4 Asia DJURAEV Akbar UZB 400
5 Europe TSIKHANTSOU Yauheni AIN 400
6 Asia JANG Yeonhak KOR 399
7 Asia PAREDES MONTANO Lesman BRN 398
8 Asia HASANBAYEV Davranbek TKM 392
9 Europe CHKHEIDZE Irakli GEO 391
10 Oceania OPELOGE Don SAM 391
11 Asia DEHDAR Reza IRI 390
12 Europe BRATU Tudor MDA 390
13 Asia RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 388
14 Pan America KITTS Wesley Brian USA 388
15 Africa ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 387
16 Asia CHEN Po-Jen TPE 386
17 Pan America RIVAS MOSQUERA Jhonatan COL 382
18 Pan America VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni VEN 382
19 Europe PLESNIEKS Arturs LAT 381
20 Asia SUMPRADIT Sarat THA 380
21 Asia MOCHIDA Ryunosuke JPN 380
22 Europe KASABIJEW Arsen POL 379
23 Europe SHUKURLU Ali AZE 377
24 Europe HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 373
25 Europe MUGURDUMOV Artur ISR 369
26 Oceania RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 365
27 Pan America SANTAVY Boady Robert CAN 362
28 Africa ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed LBA 361
29 Pan America ATENCIA PRIOU Amel Karim PER 342
30 Pan America LOPEZ CARPIZO Jose Luis MEX 341
31 Oceania UIKILIFI JR Joshua Makafana TGA 339
32 Europe KACINSKAS Irmantas LTU 339
33 Asia ALSALLAJ Asem Mousa Husam JOR 337
34 Europe IAKOVIDIS Theodoros GRE 335
35 Africa BURGER Ruben RSA 310
+102 kg
1 Europe TALAKHADZE Lasha GEO 474
2 Asia MINASYAN Gor Tigran A. BRN 464
3 Europe LALAYAN Varazdat ARM 463
4 Asia DAVOUDI Ali IRI 454
5 Asia ASAAD Man SYR 445
6 Europe ZIAZIULIN Eduard AIN 436
7 Africa ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. EGY 433
8 Asia RUBAIAWI Ali Ammar Yusur IRQ 427
9 Africa BIDANI Walid ALG 426
10 Asia MURAKAMI Eishiro JPN 421
11 Asia JO Seongbin KOR 418
12 Oceania LITI David Andrew NZL 413
13 Europe KUCERA Kamil CZE 411
14 Europe SEIM Mart EST 410
15 Oceania MAO Sanele SAM 408
16 Asia TOYCHYYEV Hojamuhammet TKM 406
17 Europe KUWORGE Enzo Kofi NED 404
18 Europe DADASHBAYLI Dadash AZE 403
19 Europe KAJDOCI Tamas SRB 391
20 Asia DONG Bing-Cheng TPE 391
21 Pan America WILKES Caine Morgan USA 390
22 Africa BACHA Aymen TUN 386
23 Europe NAGY Peter HUN 381
24 Asia RASULBEKOV Bekdoolot KGZ 381
25 Oceania RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 380
26 Pan America GARCES FRANCO Oscar Andres COL 378
27 Europe HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg GER 378
28 Europe LITVINOV David ISR 377
29 Pan America MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 375
30 Europe KASABIJEW Arsen POL 372
31 Pan America VIERA ESPINOZA Hernan Moises PER 365
32 Pan America LEMUS CALANCHE Gilberto Antonio GUA 360
33 Africa BOUAMR Bilal MAR 343
34 Asia BHANDARI Sagar NEP 306
35 Africa KAGISO Bokang Alphius BOT 281
SOLLEVAMENTO PESI: IL RANKING OLIMPICO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO – DONNE
-49 kg
Asia HOU Zhihui CHN 217
2 Asia MIRABAI Chanu Saikhom IND 200
3 Asia KHAMBAO Surodchana THA 200
4 Pan America DELACRUZ Jourdan Elizabeth USA 200
5 Europe CAMBEI Mihaela-Valentina ROU 199
6 Asia SUZUKI Rira JPN 197
7 Europe STERCKX Nina BEL 193
8 Pan America ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana VEN 193
9 Asia FANG Wan Ling TPE 192
10 Pan America PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth DOM 191
11 Asia RAMOS Rosegie PHI 191
12 Pan America LOPEZ FERRER Ana Gabriela MEX 188
13 Europe IMPERIO Giulia ITA 185
14 Asia SHIN Jaegyeong KOR 184
15 Asia AISAH Windy Cantika INA 184
16 Asia PHAM Dinh Thi VIE 183
17 Europe ALICI Duygu TUR 175
18 Asia PANFILOVA Jamila UZB 174
19 Pan America MEGO CONTRERAS Shoely Mabel PER 174
20 Europe NGUYEN Tham IRL 173
21 Africa RANDAFIARISON Rosina MAD 172
22 Oceania TOUA Loa Dika PNG 171
23 Asia ABDYKALYKOVA Ainur KAZ 160
24 Africa FAJRESLAM Maha MAR 154
25 Europe ISMAYILOVA Nazila AZE 143
-59 kg
1 Asia LUO Shifang CHN 248
2 Europe KONOTOP Kamila UKR 236
3 Pan America CHARRON Maude G CAN 236
4 Pan America ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 234
5 Asia KUO Hsing-Chun TPE 232
6 Pan America VENEGAS VALERA Anyelin Maria VEN 229
7 Asia ANDO Elreen Ann PHI 228
8 Africa LAWAL Rafiatu Folashade NGR 227
9 Pan America GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 223
10 Europe STERCKX Nina BEL 220
11 Europe MAGISTRIS Lucrezia ITA 217
12 Asia ANDOH Mikiko JPN 216
13 Oceania SASSER Mathlynn Langtor MHL 216
14 Europe RETULAINEN Saara Sylvia Amanda FIN 214
15 Asia QUANG Thi Tam VIE 213
16 Asia BETEYOB Natasya INA 213
17 Europe COTRUTA Andreea ROU 212
18 Oceania ELLIOTT Kiana Rose AUS 211
19 Asia YODSARN Suratwadee THA 209
20 Pan America CASADEVALL Maria Luz ARG 207
21 Asia HAN Jian KOR 207
22 Europe ANDERSSON Ine Drablos NOR 206
23 Asia ENKHBAATAR Enkhtamir MGL 206
24 Europe SMITH Zoe GBR 203
25 Europe GEORGOPOULOU Sofia GRE 202
26 Asia SOROKHAIBAM Bindyarani Devi IND 200
27 Pan America MEGO CONTRERAS Shoely Mabel PER 195
28 Asia SHERMETOVA Kristina TKM 195
29 Asia PANFILOVA Jamila UZB 191
30 Europe MEISTER Scheila SUI 189
31 Europe THORNTON Tenishia MLT 188
32 Europe CRYMBLE Hannah IRL 188
33 Africa SPIES Anneke RSA 187
34 Africa FAJRESLAM Maha MAR 156
-71 kg
Pan America REEVES Olivia Lynn USA 268
2 Pan America PALACIOS DAJOMES Angie Paola ECU 261
3 Europe TOMA Loredana-Elena ROU 256
4 Asia SARNO Vanessa PHI 249
5 Africa SAID Neama Said Fahmi EGY 246
6 Asia CHEN Wen-Huei TPE 246
7 Pan America SANCHEZ PERINAN Mari Leivis COL 244
8 Europe VALODZKA Siuzanna AIN 242
9 Africa EZE Joy Ogbonne NGR 239
10 Pan America DA COSTA Schott Amanda BRA 238
11 Pan America MIRABAL FERIA Yeniuska CUB 238
12 Europe STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 236
13 Asia PHAM Thi Hong Thanh VIE 234
14 Asia MUN Minhee KOR 234
15 Europe MISERENDINO Giulia ITA 233
16 Europe SCHWEIZER Lisa Marie GER 231
17 Pan America ASHWORTH Alexis CAN 231
18 Asia SEGAWA Runa JPN 230
19 Europe DAVIES Sarah GBR 230
20 Europe YLISOINI Anna Janette Tellervo FIN 228
21 Europe GOLD Celia Henna ISR 226
22 Pan America GARCIA HERNANDEZ Diana Laura MEX 221
23 Asia RAMADANI Tsabitha Alfiah INA 221
24 Europe SAMULIAK Svitlana UKR 221
25 Africa LENT Ketty MRI 218
26 Oceania NICHELE Jacqueline Mary AUS 214
27 Europe ANDERSSON Ine Drablos NOR 212
28 Asia GANZORIG Anuujin MGL 211
29 Europe JAKAITE Lijana LTU 210
30 Asia FATTOUH Mahassen Hala LBN 210
31 Oceania SELEMAIA Olivia Shalom NZL 210
32 Oceania UEPA Maximina NRU 205
33 Europe THORNTON Tenishia MLT 201
34 Africa SABIHI Rkia MAR 193
35 Europe BARRY Gillian IRL 187
36 Africa NAKIDDE Lydia UGA 164
37 Asia ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad UAE 158
-81 kg
Pan America DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 269
2 Africa AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 268
3 Europe KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 266
4 Oceania CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 263
5 Asia KIM Suhyeon KOR 256
6 Pan America MEDINA ROCA Ayamey Damiana CUB 254
7 Pan America NASCIMENTO AMARO Laura BRA 253
8 Pan America MEJIA PEGUERO Yudelina DOM 252
9 Pan America CHIRINOS LEON Dayana Aracelis VEN 244
10 Asia MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg MGL 243
11 Asia ADASHBAEVA Rigina UZB 243
12 Europe ZIELINSKA STUBINSKA Weronika POL 241
13 Pan America MENDOZA CARABALI Miyareth COL 240
14 Asia RUSTAMOVA Anamjan TKM 240
15 Europe ERIGHINA Elena MDA 240
16 Pan America LAYLOR Maya Celeste CAN 238
17 Asia NAGASHIMA Wakana JPN 236
18 Europe NARIN Dilara TUR 235
19 Pan America FUENTES ZAVALA Aremi MEX 233
20 Asia LO Ying-Yuan TPE 231
21 Europe FEKLISTOVA Katrina GBR 229
22 Europe LOWIK Nikki Merel Elisabeth NED 228
23 Europe BRAZAITE Gintare LTU 225
24 Pan America VALDES PARIS Maria Fernanda CHI 221
25 Asia FATTOUH Mahassen Hala LBN 218
26 Europe GOLD Celia Henna ISR 217
27 Europe SENICOVA Nikola SVK 210
28 Oceania WHITING Hayley Elizabeth NZL 202
29 Europe PETERSON Eliise EST 198
30 Africa SABIHI Rkia MAR 195
31 Oceania PRITCHARD LOLO Ajah VAN 193
+81 kg
1 Asia LI Wenwen CHN 325
2 Asia PARK Hyejeong KOR 296
3 Europe CAMPBELL Emily Jade GBR 287
4 Asia CHAIDEE Duangaksorn THA 286
5 Pan America THEISEN LAPPEN Mary Anne USA 283
6 Pan America AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU 276
7 Africa ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY 275
8 Pan America PEREZ REVERON Naryury Alexandra VEN 267
9 Oceania SIPAIA Iuniarra SAM 267
10 Pan America SANTANA PEGUERO Crismery Dominga DOM 263
11 Asia AKMAL Nurul INA 260
12 Asia JABBOROVA Tursunoy UZB 258
13 Europe HOTFRID Anastasiia GEO 257
14 Oceania CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 249
15 Asia LO Ying-Yuan TPE 245
16 Europe FISCHER Sarah AUT 238
17 Europe MANIEVSKA Anastasiia UKR 238
18 Pan America VALDES PARIS Maria Fernanda CHI 238
19 Asia RUSTAMOVA Anamjan TKM 231
20 Europe PETERSON Eliise EST 225
21 Europe MITYKO Veronika HUN 221
22 Oceania NIMO Susana NZL 221
23 Europe SENICOVA Nikola SVK 220
24 Pan America UCELO MARROQUIN Scarleth Vanessa GUA 216
25 Oceania PRITCHARD LOLO Ajah VAN 197