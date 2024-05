Sollevamento pesi, muore in guerra l’ucraino due volte campione europeo Oleksandr Pielieshenko

Il Comitato Olimpico Ucraino ha confermato ufficialmente la morte di Oleksandr Pielieshenko, ucciso mentre combatteva al fronte nell’ambito del conflitto con la Russia. Il trentenne nativo di Petrovske si era arruolato pochi giorni dopo l’invasione russa in Ucraina (nel febbraio del 2022), dopo una carriera internazionale di alto livello nel sollevamento pesi.

Pielieshenko ha rappresentato il suo Paese in occasione dei Giochi Olimpici di Rio 2016, chiudendo in quarta posizione nella categoria -85 kg. L’ucraino classe 1994, aveva conquistato inoltre due titoli mondiali nel 2016 e nel 2017, per poi venire squalificato (fino al 2026) per doping nel 2018.

Secondo lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevich, in un’intervista concessa a The Guardian, sarebbero circa 450 gli sportivi ucraini già morti nel conflitto. “Queste persone dovrebbero sviluppare lo sport nel nostro Paese e vivere la propria vita, ma ora vengono uccise. Allo stesso tempo gli atleti russi che sostengono la guerra ora competono negli sport internazionali. Non riesco a capire come sia possibile. Questa è una follia“, ha dichiarato.