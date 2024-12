Sollevamento pesi, Corea del Nord ingiocabile anche nel day-4 ai Mondiali. Magistris bronzo di strappo nei -59 kg

Prosegue il dominio incontrastato della Corea del Nord anche nella quarta giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2024, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

La selezione nord coreana ha monopolizzato la scena anche nel day-4, conquistando entrambi i titoli a disposizione in categorie di peso che facevano parte del programma olimpico a Parigi 2024. Kim Il Gyong ha dettato legge nei -59 kg femminili, trionfando con 249 kg di totale (record del mondo) e imponendosi anche nelle graduatorie di specialità con 108 kg di strappo e 141 kg di slancio (primato mondiale).

Podio completato dalla cinese Pei Xinyi e dalla colombiana Alvarez Caicedo, rispettivamente argento con 237 e bronzo con 224 kg. Da segnalare sul fronte italiano l’ottava posizione finale con 210 kg di Lucrezia Magistris, che si è tolta però la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio nell’esercizio di strappo con i 99 kg sollevati in ultima prova.

Corea del Nord in trionfo anche nei -73 kg al maschile con Ri Ryong Hyon, autore di una bella rimonta nella seconda parte di gara dopo il quinto posto parziale di strappo (152 kg) e capace di aggiudicarsi l’oro mondiale di totale con 349 kg (grazie ad uno slancio da 197 kg). Argento all’indonesiano Rizki Juniansyah con 340 kg e bronzo al cinese Zhiguang Zhong con 336 kg.