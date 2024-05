Softball: Bollate regola Forlì nel big match di Serie A. Parma e Macerata si dividono la posta

Continua a sorridere Bollate nella Serie A 2024 di softball. In occasione del sabato dedicato alla seconda giornata di ritorno infatti la compagine lombarda si è imposta sul campo di Forlì, non lasciando scampo alle avversarie.

Dopo un inizio posticipato di diverse ore a causa di un acquazzone abbattutosi sul campo romagnolo, le MFK hanno vinto gara-1 per 10-1, per poi trovare il successo anche per 3-1 in gara-2.

Si sono divise la posta invece le Old Parma e Macerata. Le marchigiane hanno infatti avuto la meglio in gara-1 per 0-2, salo poi subire il cameback delle emiliane che, nella seconda sfida, hanno vinto 11-3, muovendo così punti importanti in classifica.

La Serie A di softball tornerà domani, domenica 26 maggio.