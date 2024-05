Softball, Serie A1: Bollate e Forlì aprono bene il girone di ritorno

In archivio la prima giornata del girone di ritorno in Serie A1 di softball. Si sono giocate oggi tutte le partite in programma: un sabato, dunque, particolarmente attivo del quale andiamo di seguito a vedere i dettagli.

Per l’MKF Bollate c’è subito la doppietta, senza grosse difficoltà, contro le Thunders. 7-1 in gara-1, 7-3 in gara-2 con prestazioni in attacco di ottimo livello. Elisa Cecchetti e Mikiko Eguchi, fondamentalmente, fanno il loro al massimo di ciò che possono, e anche Gabriela Slaba è davvero importante.

Il vero momento storico però arriva da Parma-Forlì. non in gara-1, dove l’Italposa chiude con la manifesta al sesto inning con un 7-0 per larga parte firmato Ilaria Cacciamani (11 strikeout e 5 valide concesse), ma in gara-2. qui, infatti, non solo arrivano i 14 strikeout di Kelly Barnhill, ma anche il suo perfect game, confezionato all’interno del 6-0 forlivese. Un perfect game non si verificava in Italia da più di tre anni (Cassady Knudsen, Pianoro contro Sestese).

Tra Caronno e Collecchio è parità. Le Rheavendors riescono a portare a casa il successo in gara-1 con Alicart che, con il solo homer della sesta ripresa, fa la differenza nel duello a vette altissime al lancio tra Garibaldi e Melegari. In gara-2 pronta rivincita, e con molti interessi, per Collecchio, con la Bertazzoni che mette insieme un perentorio 9-1.

Succede di tutto tra Saronno e Macerata in gara-1. In particolare, Macerata va sul 3-1 dopo due inning, poi il quinto sembra girare tutto a favore di Saronno con Marrone, Rotondo e Armirotto (base su ball a basi piene, doppio e singolo). Dal 4-5, però, si passa rapidamente al 7-5 per le maceratesi con Giudice (fuoricampo), Dias (singolo), Grifagno (rimbalzante). Lozada trova un home run per accorciare, ma l’Inox Team non riesce a rimontare. 7-6. Per Saronno, però, arriva un 7-0 a doppia mandata, tra Lamb praticamente perfetta al lancio e un attacco che funziona perfettamente, tanto da chiudere alla sesta.