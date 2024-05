Softball, Serie A1 2024: tra Thunders e Macerata è pari nelle vittorie

L’ottava giornata di Serie A1 si chiude, come quasi d’uso, di domenica. Uno solo il doppio confronto in scena, quello disputato a Castelfranco Veneto tra Thunders e Macerata. Le due formazioni si dividono equamente le vittorie, con le venete che non sono ora più ultime in classifica.

Nella seconda vittoria stagionale, le Thunders s’impongono per 5-3 dopo un confronto un particolare. Sblocca Fabbian con un doppio a destra nel terzo inning, poi Peters trova il fuoricampo da due punti del 2-1 Macerata. Il 3-1 è di Giorgia Cacciamani con un punto che scaturisce da errore difensivo. In quella stessa sesta ripresa, però, Castelfranco si scatena prima col doppio di Casetta e poi col fuoricampo da 3 punti di Gamba che chiude il match.

Nel secondo match, invece, è 8-5 a favore di Macerata. In questo caso il confronto è tenuto in mano dalle ospiti fin dall’inizio. Dopo l’1-1 del primo inning, nel secondo Grifagno su errore difensivo e Peters via base su ball mettono in atto il 2-0. Dopo un altro errore maceratese che porta al 3-2, Tittarelli e Giudice scavano il solco decisivo nella quarta ripresa (6-2). Il tutto senza permettere, nel prosieguo, una reale chance di rimonta.

Questa ora la classifica:

1 Bollate .929

2 Saronno .786

3 Caronno .714

4 Forlì .643

5 Pianoro .571

6 Macerata .357

7 Collecchio .250

8 Castelfranco Veneto .143

9 Parma .071