Sinner-Eubanks, definito l’orario al Roland Garros: dove vederla in tv e streaming

Domani, lunedì 27 maggio (ore 11.00), Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’edizione 2024 del Roland Garros. Il n.2 del ranking affronterà sul campo Suzanne Lenglen lo statunitense Christopher Eubanks nel match valido per il primo turno dello Slam a Parigi. Una partita molto attesa, accompagnata dalla curiosità sulle condizioni del 22enne pusterese.

Sinner, infatti, è stato costretto a fermarsi per via di un infortunio all’anca. Quasi tre settimane di lontanza dai campi per Jannik, ma la decisione di disputare questo Major è arrivata perché di rassicurazioni sulla guarigione sono arrivate e c’è voglia di riprendere il proprio percorso anche per mettere “benzina nel serbatoio”.

Un solo precedente tra i due che risale agli US Open del 2022. Vinse l’azzurro in tre set sullo score di 6-4 7-6 (8) 6-2. Un giocatore non facile da affrontare Eubanks, dotato di un grande servizio. Jannik potrebbe fare fatica a trovare ritmo, per le caratteristiche del suo avversario, ma sarà anche da considerare la terra rossa come variabile, in quanto la potente battuta dello statunitense potrebbe esserne limitata.

La partita tra Jannik Sinner e Christopher Eubanks, valida per il primo turno del Roland Garros 2024, andrà in scena domani alle ore 11.00 sul campo Suzanne Lenglen di Parigi e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-EUBANKS ROLAND GARROS 2024

Lunedì 27 maggio

COURT SUZANNE-LENGLEN – Inizio dalle 11.00

J. Sinner [2] vs C. Eubanks

M. Fucsovics vs S. Tsitsipas [9]

C. Gauff [3] vs J. Avdeeva [Q]

E. Svitolina [15] vs Ka. Pliskova

PROGRAMMA SINNER-EUBANKS ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport