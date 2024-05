Dove vedere in tv Jacobs a Ostrava: orario gara, canale, avversari, streaming

Marcell Jacobs sarà una delle grandi stelle del Meeting di Ostrava 2024, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) in programma martedì 28 maggio. Il Campione Olimpico in carica dei 100 metri e della 4×100 si appresta a disputare la sua terza gara stagionale individuale, dopo il 10.11 di Jacksonville ed il 10.07 di Roma.

Jacobs, che ha contribuito alla qualificazione olimpica della staffetta azzurra 4×100 per i Giochi di Parigi in occasione delle World Relays di inizio mese a Nassau, proverà a salire di colpi in Repubblica Ceca con l’obiettivo di avvicinare i dieci secondi netti in vista dei Campionati Europei di casa a Roma. Si preannuncia un bel duello a Ostrava con il fuoriclasse canadese André De Grasse (oro olimpico dei 200), per poi tornare in pista il 30 maggio a Oslo per l’ultimo test prima della rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Ostrava per la tappa Gold di Continental Tour. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A OSTRAVA

Martedì 28 maggio

18.10 Marcell Jacobs sui 100 metri

COME VEDERE JACOBS A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.