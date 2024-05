Simone Bolelli: “Obiettivo principale giocare Olimpiadi e Finals. Per la Davis bisogna vedere”

Gran vittoria per la coppia italiana formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di Roma: il duo tricolore batte i numero due del mondo Rohan Bopanna/Matthew Ebeden in due set e agguantano il passaggio ai quarti di finale della manifestazione casalinga.

Bolelli, il più esperto dei due, si è espresso così in conferenza stampa: “Per la Davis prima di tutto bisogna vedere se siamo convocati o no, perché adesso l’Italia ha molti giocatori che possono giocare singolo e doppio, poi dipende un po’ sempre dalla visione del capitano. Per quanto mi riguarda noi siamo una coppia che si conosce, e giochiamo per la maggior parte solo il doppio. E giochiamo insieme da quasi un anno, perciò non bisogna inventarsi chissà che grandi cose. Di là c’è un giocatore come Jannik che può giocar tutto. Lo ha dimostrato l’anno scorso, può giocare benissimo singolo e doppio, decidere con chi giocare, con chi si trova a suo agio. Non si tratta solo di mettere in campo il giocatore più forte, nel doppio è importante il feeling con il compagno. Lì bisogna vedere cosa pensa il capitano, ma noi ci siamo“.

E aggiunge: “C’è tanto affiatamento, e più giochiamo più cresce. Dobbiamo rimanere concentrati partita dopo partita, non giocare per forza per la Race, tanto sappiamo che siamo lì. L’importante è domani, dobbiamo concentrarci sul match che dobbiamo giocare”.

Gli obiettivi: “Poi sicuramente giocare le Olimpiadi e le Finals è il nostro principale obiettivo di quest’anno. Oggi abbiamo sentito il calore del pubblico, giocare sul Pietrangeli è sempre emozionante. Penso che per un italiano sia il campo più bello del mondo, quindi contro giocatori così forti con un pubblico così su un campo del genere è davvero speciale, speriamo di rigiocarci. E l’essere rimasti i soli uomini sicuramente ci farà sentire tanto sostegno“.