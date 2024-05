Scherma, i ragazzi del fioretto rispondono alle ragazze. Pattuglia completa qualificata per il Grand Prix di Shanghai

Le ragazze chiamano, i ragazzi rispondono. En plein anche per il settore maschile di qualifiche per il tabellone principale di fioretto del Grand Prix FIE di Shanghai. Sulle pedane cinesi si esaltano i fiorettisti guidati dal CT Stefano Cerioni, con l’Italia che dimostra per l’ennesima volta di essere il punto di riferimento mondiale in questa arma.

Erano già ammessi in quattro alla giornata clou di domani: Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi sono infatti nella top-16 del ranking, e sono perciò esentati dalla lunga giornata dedicata alle qualificazione. Come da prassi, anche nell’ultimo appuntamento del massimo circuito itinerante prima di un’estate che raggiungerà il suo apice a Parigi, si è iniziato dalla fase a gironi. Erano otto gli azzurri che andavano a caccia del pass per i trentaduesimi, e nessuno di loro ha sbagliato.

Dopo le ‘pools’ si sono guadagnati il biglietto diretto altri quattro italiani: Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Davide Filippi ed Edoardo Luperi. Per i primi tre ci sono state sei vittorie in altrettanti assalti disputati, invece per Luperi una sola sconfitta ma per 5-4, e la differenza di stoccate di +14 lo ha messo dentro per una sola botta. Gli altri quattro azzurri sono stati dirottati nel tabellone preliminare, che hanno tutti superato brillantemente.

Tommaso Martini si è sbarazzato prima del britannico Alberto Mascioli (15-12) e poi del russo Zakhar Kozlov (15-7); Giulio Lombardi, dopo una brutta fase a gruppi, si riscatta eliminando il giapponese Yasutaka Nishiguguchi (15-8) e poi il tiratore di Singapore Samuel Elijah (15-10); Damiano Di Veroli ha piegato per 15-8 l’egiziano Mohamed Hassan e poi nell’assalto decisivo ha avuto la meglio con il punteggio di 15-12 sul cinese Liwu Mao; infine Alessio Di Tommaso, che aveva un bye al primo turno, ha stoppato la corsa dello statunitense Samarth Kumbla.

Nella notte tra sabato e domenica inizieranno i trentaduesimi di finale di entrambi i tabelloni, con dodici italiani per parte pronti a scrivere ancora la storia. Fasi finali che inizieranno quando alle nostre latitudini saranno le 12.00, sperando di trovare in pedana quanto più tricolore possibile.