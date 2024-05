Scherma, Davide Di Veroli ritrova il podio in Coppa del Mondo a Saint Maur

Un anno dopo il terzo posto ad Istanbul, Davide Di Veroli ritrova il podio nella Coppa del Mondo di spada maschile. Finalmente il vicecampione del mondo riesce a sbloccarsi, concludendo sempre sul gradino più basso nel prestigioso appuntamento del “Challenge Monal” a Saint Maur.

A trionfare è stato l’ungherese Gergely Siklosi, che si è imposto in finale sul giapponese Masaru Yamada per 15-9. Proprio il nipponico aveva fermato il cammino in semifinale di Di Veroli sempre con il punteggio di 15-9. Sul podio sale anche il cinese Wang Zijie, battuto nell’altra semifinale da Siklosi per 15-10.

Nei quarti di finale Di Veroli era riuscito a superare il padrone di casa Yannick Borel con un ottimo assalto (15-8). La strada per il podio è stata invece chiusa a Federico Vismara, battuto nei quarti da Siklosi con il punteggio di 15-9.

Di Veroli e Vismara sono stati gli unici azzurri a spingersi almeno fino agli ottavi di finale, anche perché entrambi sono stati protagonisti di una vittoria nei derby azzurri rispettivamente contro Giulio Gaetani (15-10) ed Enrico Piatti (all’ultima stoccata per 9-8).

Ultima stoccata fatale anche per Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli, sconfitti dagli americani Szapary (14-13) e Imrek (14-13). Fuori sempre al primo turno anche Giacomo Paolini, battuto 15-13 dal giapponese Minobe.