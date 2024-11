Scherma, gli spadisti Rizzi e Cuomo fuori ai quarti in Coppa del Mondo a Vancouver

Termina con due azzurri vicini al podio la seconda tappa della Coppa del Mondo di scherma, disciplina spada, andata in scena questa settimana in Canada, nello specifico a Vancouver. In campo femminile infatti Giulia Rizzi ha centrato la quinta posizione uscendo di scena ai quarti; stesso destino di Valerio Cuomo, il quale ha terminato l’evento al settimo posto.

Ma andiamo con ordine. L’atleta che ha conquistato l’oro nella gara a squadre a Parigi 2024 ha inaugurato la giornata regolando la romena Sont con il punteggio di 15-8 nel tabellone da 64, per poi avere la meglio sulla rivale tedesca Ehler (15-2) nel turno delle 32 che le ha consentito il passaggio agli ottavi, dove ha battuto in un incontro tutto italiano Alice Clerici per 15-11. A frenare l’azzurra è stata l’avversaria di Hong Kong Hsieh, abile a vincere di misura con il risultato di 10-9.

Altre tre rappresentanti della Nazionale hanno invece salutato la gara tra le migliori sedici: stiamo parlando di Federica Isola (undicesimo posto) di Sara Maria Kowalczyk (dodicesima) e Alice Clerici (sedicesima). Ricordiamo che proprio Kowalczyk aveva avuto la meglio negli Emirati Arabi in occasione della gara d’apertura della rassegna. Da segnalare poi la venticinquesima posizione di Gaia Caforio, la quarantaduesima di Vittoria Siletti e la quarantottesima di Roberta Marzani.

Il migliore italiano della categoria maschile è stato invece Valerio Cuomo, abile a trovare la vittoria di misura sia nel primo match vincendo contro lo svizzero Brunold per 10-9 che nel secondo, dove ha trionfato di una stoccata sul numero uno del tabellone Kano (15-14). Più facile la sfida degli ottavi, risolta con un 15-12 ai danni del ceco Yurka. Nulla ha potuto però l’azzurro ai quarti, fuori proprio dall’incontro valido per le medaglie eliminato dall’iberico Galvada per 15-12. In top 15 poi Davide Di Veroli (decimo) e Giulio Gaetani (quattordicesimo), mentre Marco Paganelli si è piazzato nella cinquantanovesima casella.

Oggi, in serata, andrò in scena la prova a squadre.