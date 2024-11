Scherma: fuori dal podio le squadre azzurre di spada in Coppa del Mondo a Vancouver

Si chiude la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disicplina spada, andata in scena nel weekend appena passato agli archivi. Nell’ultima giornata di competizioni, dedicata alle prove a squadre, l’Italia ha ottenuto il quinto posto con la formazione maschile e l’ottavo con quella femminile. Due risultati positivi, specie per due team giovani e di prospettiva.

Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti, dopo aver superato brillantemente Taipei agli ottavi con il largo risultato di 45-30, si sono dovuti arrendere al cospetto del Kazakistan per 45-28. Una volta approdati nel tabellone dedicato ai piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, gli spadisti si sono ben comportati regolando prima la Spagna per 45-32 e, successivamente, la Repubblica Ceca in un match emozionante terminato 43-33. A vincere la gara sono stati gli ungheresi, abili a battere il Giappone per 45-31.

Gaia Caforio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk (sostituta di Roberta Marzani, out per un problema fisico) e Gaia Traditi hanno invece subito l’eliminazione ai quarti da parte dell’Ucraina, la quale ha dettato legge solo per due stoccate (34-33). Scivolate nel secondo tabellone, le azzurre sono uscite sconfitte dalle sfide contro Estonia (45-28) e Ungheria (45-50). Positivo invece l’assalto degli ottavi contro l’Austria, dove la compagine tricolore si è imposta 45-38. Da segnalare il trionfo in Finale della Corea del Sud, team che si è imposto contro l’Ucraina per 45-34.

Il prossimo appuntamento con la spada sarà il Grand Prix FIE, in scena a Doha dal 24 al 26 gennaio.