Sainz penalizzato nel GP di Miami! Cos’è successo e come cambia l’ordine d’arrivo

Decisione nella notte italiana per quanto riguarda lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari aveva concluso il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, in quarta posizione, preceduto dalla McLaren del britannico Lando Norris, dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dall’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc.

Una gara che ha vissuto su tanti duelli e tra questi è stato quello tra Sainz l’australiano Oscar Piastri, altro alfiere della scuderia di Woking. Ebbene, come trascritto dal comunicato FIA, il madrileno ha ricevuto una penalità di cinque secondi e un punto sulla patente per il contatto avvenuto con Piastri in curva-17.

I commissari, una volta ascoltate entrambe le parti dopo il GP, hanno ritenuto che l’incidente, costato all’australiano diverse posizioni per un danno rimediato all’ala anteriore, fosse di responsabilità di Sainz, reo di una manovra scorretta. Sul comunicato menzionato si legge: “È evidente che la colpa per il contatto ricada sulla macchina numero 55. Nel tentativo di sorpassare, la vettura in questione ha frenato tardi, mancato l’apex e perso il posteriore, causando la collisione“.

COMUNICATO FIA

Pertanto, lo spagnolo della Ferrari ha perso una posizione, classificandosi in quinta piazza, alle spalle anche del messicano Sergio Perez (Red Bull), che guadagna un posto (4°) e può sorridere per i risvolti nella classifica iridata.

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2024

1 4 Lando NORRIS McLaren Formula 1 Team 57 1:30:49.876 203.669 1:30.980 55 25

2 1 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 57 1:30:57.488 7.612 7.612 203.385 1:31.261 48 18

3 16 Charles LECLERC Scuderia Ferrari 57 1:30:59.796 9.920 2.308 203.299 1:31.084 56 15

4 11 Sergio PEREZ Oracle Red Bull Racing 57 1:31:04.526 14.650 4.730 203.123 1:30.855 55 12

5 55 Carlos SAINZ * Scuderia Ferrari 57 1:31:06.283 16.407 1.757 203.058 1:30.928 55 10 – 5″ di penalità

6 44 Lewis HAMILTON Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 57 1:31:06.461 16.585 0.178 203.051 1:31.233 54 8

7 22 Yuki TSUNODA Visa Cash App RB F1 Team 57 1:31:16.061 26.185 9.600 202.695 1:31.682 55 6

8 63 George RUSSELL Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 57 1:31:24.665 34.789 8.604 202.377 1:31.921 43 4

9 14 Fernando ALONSO Aston Martin Aramco F1 Team 57 1:31:26.983 37.107 2.318 202.292 1:31.727 55 2

10 31 Esteban OCON BWT Alpine F1 Team 57 1:31:29.622 39.746 2.639 202.194 1:32.037 51 1

11 27 Nico HULKENBERG MoneyGram Haas F1 Team 57 1:31:30.665 40.789 1.043 202.156 1:31.941 56

12 10 Pierre GASLY BWT Alpine F1 Team 57 1:31:34.834 44.958 4.169 202.003 1:32.055 56

13 81 Oscar PIASTRI McLaren Formula 1 Team 57 1:31:39.632 49.756 4.798 201.826 1:30.634 43

14 24 ZHOU Guanyu Stake F1 Team Kick Sauber 57 1:31:39.855 49.979 0.223 201.818 1:31.991 56

15 3 Daniel RICCIARDO Visa Cash App RB F1 Team 57 1:31:40.832 50.956 0.977 201.782 1:32.122 57

16 77 Valtteri BOTTAS Stake F1 Team Kick Sauber 57 1:31:42.232 52.356 1.400 201.731 1:32.098 55

17 18 Lance STROLL * Aston Martin Aramco F1 Team 57 1:31:45.049 55.173 2.817 201.628 1:31.588 57

18 23 Alexander ALBON Williams Racing 57 1:32:05.967 76.091 20.918 200.865 1:30.849 55

19 20 Kevin MAGNUSSEN * MoneyGram Haas F1 Team 57 1:32:14.559 84.683 8.592 200.553 1:31.774 33

RITIRATI

2 Logan SARGEANT Williams Racing 27 43:03.540 DNF 203.394 1:33.452 15