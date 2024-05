Rugby, Zebre rimontate e battute a Glasgow nell’ultima giornata dell’URC 2023-2024

Si chiude con una sconfitta il cammino delle Zebre Parma nella United Rugby Championship 2023-2024: nella 18ma ed ultima giornata della prima fase la franchigia italiana, che chiude mestamente all’ultimo posto della classifica, viene rimontata e battuta a Glasgow, in Scozia, dai Warriors padroni di casa, che si impongono in rimonta per 38-26, dopo il 12-16 della prima frazione.

Nel primo tempo i padroni di casa si portano subito in vantaggio con la meta di Bhatti al 2′ trasformata da Weir. Le Zebre rispondono dalla piazzola con i calci di Montemauri al 12′ ed al 23′ e lo score recita 7-6. Nuovo allungo scozzese con la meta non trasformata di Matthews al 31′, ma gli ospiti prima accorciano col piazzato di Trulla al 38′ e poi firmano il sorpasso proprio al 40′ con Montemauri, che va in meta e poi converte a tempo scaduto per il 12-16 con cui si va al riposo.

Nella ripresa al 47′ la meta non trasformata di Rowe riporta in vantaggio i padroni di casa sul 17-16, ma subito le Zebre replicano con la segnatura di Stavile al 49′, mentre Montemauri converte per il 17-23. Nuovo vantaggio scozzese al 60′ con la marcatura di Cancilliere, che vale il punto di bonus offensivo, trasformata da Horne per il 24-23, ma al 63′ Montemauri dalla piazzola riporta avanti le Zebre sul 24-26. Il finale, però, è tutto di marca Warriors: al 67′ Matthews va ancora in meta ed Horne converte per il 31-26, infine al 79′ a marcare è Jordan, con la trasformazione di Horne che fissa il punteggio sul definitivo 38-26.