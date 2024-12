Rugby, le Zebre Parma a Galway contro Connacht in Challenge Cup

Prende il via questo weekend la Challenge Cup, la seconda delle coppe europee di rugby e tornano in campo le Zebre Parma, che esordiranno domani sera in Irlanda a Galway contro il Connacht. Un “derby” celtico che vede la franchigia federale arrivare dopo la buona vittoria in URC lo scorso weekend e ora i ragazzi di Brunello puntano a un bis in Europa.

Il Connacht sta vivendo un anno di transizione, con tante novità in campo, panchina e a livello dirigenziale e la prima parte di stagione non è stata facile, con solo tre vittorie all’attivo sin qui in URC. Il “development team” irlandese non ha convinto sin qui, ma resta una squadra pericolosa – soprattutto in casa dove sono arrivate due delle tre vittorie sin qui.

Anche le Zebre hanno iniziato l’ennesima rivoluzione societaria e sportiva, con l’arrivo di Massimo Brunello in panchina. Sono comunque già arrivate due buone vittorie e un gioco che a sprazzi sa essere veramente spettacolare, soprattutto grazie a talenti come Simone Gesi che se messi in moto possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra.

ZEBRE PARMA

15 Giovanni Montemauri, 14 Filippo Bozzoni, 13 Filippo Drago, 12 Enrico Lucchin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Thomas Dominguez, 8 Giacomo Ferrari, 7 Bautista Stavile, 6 Giacomo Milano, 5 Leonard Krumov, 4 Matteo Canali, 3 Muhamed Hasa, 2 Luca Bigi, 1 Paolo Buonfiglio

A disposizione: 16 Giampietro Ribaldi, 17 Luca Rizzoli, 18 Matteo Nocera, 19 Rusiate Nasove, 20 Luca Andreani, 21 Alessandro Fusco, 22 Iacopo Bianchi, 23 Scott Gregory