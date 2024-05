Rugby, il Petrarca Padova espugna Rovigo e va in finale di Serie A Elite

Sarà Viadana-Petrarca Padova la finale 2024 della Serie A Elite di rugby. Dopo che gli emiliani si erano imposti ieri nel derby decisivo contro il Valorugby, oggi allo stadio Battaglini di Rovigo è stata la volta dello scontro diretto tra i rossoblù padroni di casa e il Petrarca Padova. Il “derby d’Italia”, finale degli ultimi due anni del massimo campionato italiano, decideva chi sarebbe stata la seconda finalista. Ecco come è andata.

Avvio di marca padovana, che dopo 10 minuti sblocca il risultato con un calcetto di Bellini che mette in difficoltà la difesa di Rovigo, calcio di alleggerimento stoppato da Trotta, riprende l’ovale proprio Bellini e schiaccia per lo 0-7. Insistono gli ospiti e al 17’ palla al largo per Scagnolari che marca la meta dello 0-14.

Alla mezz’ora risposta di Rovigo, con Ferrario che rompe tre placcaggi pessimi di Padova e va fino in fondo per il 7-14. E al 37’ ancora una volta è Ferrario a cambiare marcia, a trovare il break e seconda meta personale e punteggio sul 14-14.

Insiste Rovigo a inizio ripresa e al 46’ trova una punizione piazzabile e Dogliani trova i tre punti del sorpasso per il 17-14. Ancora indisciplina per il Petrarca al 52’, con Tebaldi obbligato al tenuto, e Dogliani va sulla piazzola, ma questa volta non trova i pali. Reagisce il Petrarca ora, tanto possesso per gli ospiti e al 58’ è De Masi a infilarsi nel buco e a schiacciare tra i pali per il 17-21 per i padovani.

Ma al 68’ arriva la terza meta anche per Rovigo, che dalla maul vede Cadorini staccarsi e schiacciare per il 22-21, con Dogliani che sbaglia malamente la trasformazione. E al 76’ la mischia del Petrarca Padova demolisce Rovigo, conquista una punizione piazzabile, Scott Lyle va sulla piazzola per il 22-24 per gli ospiti. Finale emozionante, avanti di Trotta che regala l’ultimo possesso ai rossoblù con il tempo rosso. Azione lunghissima, con i padroni di casa che cercano una punizione a favore, ma intanto metro dopo metro si avvicinano alla linea di meta. Ma alla fine pallone perso e il Petrarca Padova vince.