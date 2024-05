Rugby, Lazio e Prato a un passo dalla finale promozione per l’Elite

Si sono disputate nel weekend le semifinali di andata della Serie A di rugby e in palio ci sono i due posti nella finale che vale la promozione nella Serie A Elite, il massimo campionato italiano della palla ovale. E con 80 minuti ancora da giocare Lazio e Cavalieri PratoSesto hanno messo una buona ipoteca sull’ultimo atto del torneo.

La Lazio vede la finale del 1 giugno a un passo grazie al successo esterno ottenuto al Payanini Center di Verona per 26-8 nel turno d’andata delle semifinali della seconda divisione nazionale. I biancocelesti conquistano quattro punti, senza concederne agli scaligeri, e tra una settimana saranno chiamati a difendere il vantaggio sul campo di casa del “Giulio Onesti” di Roma.

Vittoria interna con bonus, nell’altra semifinale d’andata, per I Cavalieri PratoSesto che fermano per 37-24 sul prato del “Chersoni” l’Iveco Cus Torino. Un 5-0 importante per i toscani, con i piemontesi che dovranno cercare di ribaltare tra una settimana sul campo di casa il passivo per continuare a sognare un rapido ritorno nella massima serie dopo la retrocessione dell’anno passato.

Serie A Maschile – Playoff promozione – semifinali – andata

Verona Rugby v Lazio Rugby 8-26 (0-4)

Cavalieri Union PratoSesto v Iveco Cus Torino 37-24 (5-0)