Rugby Serie A Elite, Valorugby vincente a Roma con le Fiamme Oro, bene Vicenza

Si è conclusa con le tre sfide odierne la settima giornata del massimo campionato italiano di rugby. E dopo i successi di Petrarca Padova e Rovigo ieri, oggi sono stati il Valorugby Emilia e il Vicenza a sorridere, mentre tra Mogliano e Lyons vince la paura di segnare.

Primi punti stagionali per i Lyons Piacenza, che a Mogliano raccolgono un pareggio per 6-6 in un match con il freno a mano tirato tra due formazioni che non volevano farsi male. Buona, invece, la vittoria dei Rangers Vicenza, che superano 35-26 la Lazio e si trovano a metà del guado, tra zona playoff e zona salvezza. Zona playoff dove non rientrano le Fiamme Oro Roma, che vengono sconfitte in casa dal Valorugby 16-20, con gli emiliani che salgono in terza posizione superando il Petrarca.

Serie A Elite Maschile – VII giornata

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 20-28

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno 52-24

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons 6-6

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 16-20

Rangers Vicenza v Lazio Rugby1927 35-26

Serie A Elite Maschile – Classifica

Femi-CZ Rovigo 32; ; Rugby Viadana 1970 29; Valorugby Emilia 27, Petrarca Rugby 26; Fiamme Oro Rugby 21; Rangers Vicenza 14, HBS Colorno 9; Mogliano Veneto Rugby 8; Lazio Rugby 1927 2; Sitav Lyons 2