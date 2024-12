Rugby, Serie A élite 2024-2025: Viadana passa a Colorno e torna in testa alla classifica

Va in archivio la sesta giornata della Serie A élite 2024-2025 di rugby: Viadana vince ancora, pur non incamerando, per la prima volta in stagione, il punto di bonus offensivo, passando per 14-23 a Colorno, e così torna da sola in testa alla classifica scavalcando Rovigo, vittoriosa ieri.

Vittoria senza bonus anche per le Fiamme Oro, corsare a Piacenza contro i Lyons per 8-23: i cremisi puntellano il quinto posto in classifica avvicinandosi al Petrarca Padova. I poliziotti salgono a quota 20 e sono ora a -2 dalla zona play-off.

Punto di bonus difensivo per la Lazio, che cede per 17-22 in casa al Mogliano Veneto nello scontro salvezza, con i capitolini che finalmente muovono la classifica, salgono a quota 1 e lasciano i Lyons soli sul fondo della graduatoria, ma allo stesso tempo vedono i veneti allontanarsi, salendo a quota 6 dopo la vittoria odierna.

TABELLINI

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 1 dicembre 2024 ore 14.00

Serie A Elite – VI giornata

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby 8 – 23 (3-7)

Marcatori: p.t. 4’ cp Russo (3-0) 20’ m Guardiano tr Canna (3-7)

s.t. 41’ cp Canna (3-10) 47’ m Piantella tr Canna (3-17), 57’ cp Canna (3-20), 68’ m Bruno (8-20), 74’ cp Canna (8-23)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano (69’ Nakov), Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Russo, Via A (72’ Dabalà); Portillo, Bance (63’ Bottacci), Cissè (52’ Moretto); Bur, Salvetti (63’ Ruiz); Torres (57’ Torres), Minervino (73’ Maggiore), Acosta (69’ Libero)

All. Urdaneta

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Forcucci, Vaccari (74’ Fusari), Gabbianelli (52’ Lai), Guardiano; Canna (cap), Tomaselli (63’ Piva); De Marchi, Chianucci, Drudi (60’ Angelone), Piantella; Stoian (75’ Fragnito), Morosi (74’ Vannozzi); Taddia (52’ Carnio), Barducci (73’ Bartolini)

All. Forcucci

Arb. Francesco Meschini (Milano)

AA1: Dario Merli (Ancona) AA2: Antonio Luzza (Torino)

Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 3’ giallo a Drudi (Fiamme Oro Rugby), 33’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Russo 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Canna 5/5 (Fiamme Oro Rugby)

Note: Giornata fredda e nebbiosa, terreno in perfette condizioni. Spettatori 800 circa, osservato minuto di silenzio in memoria di Amar Kudin.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Fiamme Oro 4

Player of the Match: Nicola Piantella (Fiamme Oro Rugby)

Colorno, 1° dicembre 2024

6° giornata di andata Campionato Serie a Elite Maschile

HBS Colorno vs Rugby Viadana 14-23 (0-15) 0-4

Marcatori: pt: 6’c.p. Roger Farias (0-3); 19’m. Locatelli (0-8); 32’ m. Ciofani tr. Roger Farias (0-15); s.t.70’ Koffi tr. Ceballos (7-15)); 75 c.p Roger Farias (7-18);78’ m. Ciardullo (7-23); 82’m. Rosario tr. Ceballos (14-24).

HBS Colorno: Gesi; Corona (68’Abanga) , Ceballos, Waquanibau, Batista; Hugo (52’ Fernandez), Del Prete (64’ Palazzani); Koffi, Manni (64’ Adorni), Mbandà; Mugnaini (72’ Roldan), Ruffolo; Galliano (50’ Lastra Masotti), Ferrara (55’ Rosario), Lovotti (60’ Taddei).

all.: Gonzalo Garcia

Rugby Viadana: Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli (C) (56’Orellana), Ciofani (63’ Bronzini), Roger Farias, Baronio (73’ Di Chio ), Ruiz, Locatelli, Wagenpfeil, Mannucci (52’ Catalano), Boschetti (74 Loretoni), Oubiña R. (56’ Mignucci), Dorronsoro (67’ Casasola), Mistretta (52’ Fiorentini).

all. Gilberto Pavan

arb: Alex Frasson (TV)

gdl: Filippo Russo (TV), Pier’Antoni Francesco (RM)

TMO: Stefano Pennè (LO)

Cartellini: 40’ giallo Roger Farias (VIA); 61’giallo Baronio (VIA); 70’ giallo Catalano (VIA); 79’ giallo Koffi (Col)

Calciatori: Roger Farias 3/5 (VIA); Ceballos 2/2

Player of the match:Fabrizio Boschetti (VIA)

Note: pomeriggio freddo e soleggiato, 1000 spettatori circa

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Domenica 1 Dicembre 2024

Serie A Elite Maschile VI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Veneto Rugby 17-22 (0-12)

Marcatori: p.t. 24’ m. Fabi tr Ferrarin (0-7), 39’ m. Zanandrea (0-12) s.t. 52’ m. Gallorini tr Ferrarin (0-19), 63’ m. Pretz tr Cozzi (7-19), 70’ m. Zucconi tr Cozzi (14-19), 78’ cp Ferrarin (14-22), 79’ cp Cozzi (17-22)

S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Cioffi, Baffigi (cap), Bianco Mic. (63’ Santarelli); Herrera; Bianco Mat., Albanese; Perez; Pilati (64’ Zucconi), Cannata (40’ Corvasce); Bruno, Urraza; Moreno (65’ Cordì), Pretz, Moscioni (40’ Pesucci)

All. De Angelis

Mogliano Veneto Rugby: Drago; Sarto (37’- 40’ Stefani) (60’ Scalabrin) (66’-71’ Gallorini), Zanandrea, Vanzella; Dal Zilio; Ferrarin, Fabi (68’ Garbisi); Pettinelli (70’ Semenzato); Brevigliero, Pontarini; Carraro (72’ Sutto), Baldino; Gallorini (60’ Ceccato N.), Gasperini (65’ Stefani), Borean (62’ Gentile)

All. Casellato

Arb.: D’Elia (Bari)

AA1 Bottino (Roma), AA2 Palombi (Perugia)

TMO: Schipani (Benevento)

Cartellini: Al 32’ giallo a Gasperini (Mogliano Veneto Rugby), al 38’ giallo a Moscioni (Lazio Rugby 1927), al 40’ giallo a Pretz (Lazio Rugby 1927), al 65’ giallo a Ceccato (Mogliano Veneto Rugby)

Calciatori: Mattia Ferrarin (Mogliano Veneto Rugby) 3/5, Francesco Cozzi (Lazio Rugby 1927) 3/4

Note: Giornata fredda e soleggiata. Spettatori circa 300

Punti conquistati in classifica: Lazio Rugby 1927 1; Mogliano Veneto Rugby 4

Player of the Match: Alessandro Drago (Mogliano Veneto Rugby)

SERIE A ELITE RUGBY 2024-2025

Serie A Elite maschile, VI turno

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza, 27-22 (4-1)

Rugby Petrarca v Femi-CZ Rugby Rovigo, 26-28 (1-5)

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby, 8-23 (0-4)

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970, 14-23 (0-4)

Pol. SS Lazio R. 1927 v Mogliano Veneto Rugby, 17-22 (1-4)

Classifica

Rugby Viadana 1970 29, Femi-CZ Rovigo 27, Valorugby Emilia 23, Petrarca Rugby 22, Fiamme Oro Rugby 20, HBS Colorno 9, Rangers Vicenza 9, Mogliano Veneto Rugby 6, Lazio Rugby 1927 1, Sitav Lyons 0.