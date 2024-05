Roland Garros 2024, Sara Errani cede in due set a Emma Navarro ed esce di scena al secondo turno

Si interrompe al secondo turno del tabellone principale la cavalcata al Roland Garros 2024 di Sara Errani, dopo aver vinto tre incontri nelle qualificazioni ed uno di main draw. La giocatrice italiana, che potrà ancora togliersi delle soddisfazioni importanti sulla terra rossa parigina insieme a Jasmine Paolini nel torneo di doppio, si è arresa in due set per 6-2 7-5 alla forte statunitense Emma Navarro dopo quasi 1 ora e 20 minuti di partita.

Il match si apre con un break a zero di Navarro, che perde però a sua volta il suo primo turno di battuta non riuscendo a completare la rimonta da 0-40 dopo aver annullato due palle break. L’americana alterna ottime giocate a errori abbastanza banali, ma Errani non ne approfitta e sciupa una chance di 2-2 perdendo il game ai vantaggi e ritrovandosi sotto 1-3. Sara viene anticipata spesso dalle accelerazioni dell’avversaria, che sale di colpi e allunga sul 5-1, per poi chiudere i conti sul 6-2 dopo mezz’ora di gioco.

Secondo set decisamente più equilibrato, con l’azzurra che risponde colpo su colpo alla n.24 del mondo impattando sul 3-3 dopo un break a testa. Navarro strappa nuovamente il servizio a Sara nel settimo game, ma la 37enne romagnola trova il contro-break immediato ai vantaggi. Nuovo scambio di break per il 5-5, poi la statunitense effettua lo strappo decisivo giocando molto bene il suo turno di battuta sul 6-5 e trionfando per 7-5 al primo match point disponibile.

A questo punto resta in bilico la qualificazione olimpica in singolare della nativa di Bologna classe 1987, che è invece ormai certa di prendere parte al torneo di doppio a cinque cerchi in coppia con Paolini dopo l’exploit del Foro Italico.