Roland Garros 2024: Sabalenka e Rybakina rispondono presente. Bene Zheng e Azarenka, vince Errani

Dopo le vittorie di ieri di Iga Swiatek e Coco Gauff, oggi sono arrivate quelle di Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La bielorussa e la kazaka rispondono presenti nell’esordio al Roland Garros 2024, regolando agevolmente la russa Erika Andreeva (6-1 6-2) e la belga Grace Minnen (6-2 6-3). Al secondo turno Sabalenka se la vedrà con la giapponese Moyuka Uchijima, che ha spazzato via la spagnola Burillo Escorihuela con un doppio 6-1; mentre Azarenka se la vedrà con l’olandese Arantxa Rus, che ha sconfitto una Angelique Kerber lontanissima dalla giocatrice di un tempo (6-4 6-3).

Sarà un match di secondo turno decisamente molto interessante quello tra Vika Azarenka e Mirra Andreeva. La bielorussa ha dominato contro l’argentina Nadia Podoroska (6-1 6-0), ma ora dovrà vedersela contro la stellina del tennis russo, che ha superato con facilità l’americana Emina Bektas per 6-2 6-3.

Sara Errani si aggiunge a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto al secondo turno dello Slam francese. L’emiliana ha offerto un’ottima prestazione contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 54 del mondo, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. La prossima avversaria di Sarita sarà l’americana Emma Navarro, testa di serie numero 22, che ha battuto la turca Zeynep Sonmez per 6-2 6-0.

La cinese Qinwen Zheng ha messo la parola fine alla carriera di Alize Cornet. La francese ha giocato la sua ultima partita proprio contro la finalista degli Australian Open, perdendo per 6-2 6-1. Vittoria convincente anche per la russa Daria Kasatkina (7-5 6-1 alla polacca Frech) e per l’americana Madison Keys (6-3 6-2 alla messicana Zarazua). Buona la prima anche per la spagnola Paula Badosa, che rimonta la britannica Katie Boulter e si impone per 4-6 7-5 6-4 dopo oltre due ore di gioco.

RISULTATI ROLAND GARROS TABELLONE FEMMINILE (28 MAGGIO)

Rybakina (Kaz) b. Minnen (Bel) 6-2 6-3

Zheng (Chn) b. Cornet (Fra) 6-2 6-1

Blinkova (Rus) b. Cirstea (Rou) 6-3 3-6 7-6

Korpatsch (Ger) b. Krueger (Usa) 4-6 6-4 7-6

Martic (Cro) b. Mladenovic (Fra) 6-4 6-4

Mertens (Bel) b. Carle (Arg) 6-3 7-6

Avanesyan (Rus) b. Zhu (Chn) 6-2 6-4

Sabalenka (Blr) b. E.Andreeva (Rus) 6-1 6-2

Stearns (Usa) b. Ciric Bagaric (Cro) 6-3 6-7 7-6

Rus (Ned) b. Kerber (Ger) 6-4 6-3

Kasatkina (Rus) b. Frech (Pol) 7-5 6-1

Keys (Usa) b. Zarazua (Mex) 6-3 6-2

M. Andreeva (Rus) b. Bektas (Usa) 6-2 6-3

Navarro (Usa) b. Sonmez (Tur) 6-2 6-0

Uchijima (Jpn) b. Burillo Escorihuela (Eps) 6-1 6-1

Sherif (Egy) b. Yuan (Chn) 6-1 6-3

Errani (Ita) b. Schmiedlova (Svk) 6-3 6-2

Azarenka (Blr) b. Podoroska (Arg) 6-1 6-0

Putintseva (Kaz) b. Stephens (Usa) 6-1 6-2

Badosa (Esp) b. Boulter (Gbr) 4-6 7-5 6-4