F1: Jannik Sinner sventola la bandiera a scacchi ad Abu Dhabi

Particolare il crossover odierno tra tennis e F1. Era nota la partnership tra Jannik Sinner e la massima categoria motoristica, annunciata all’inizio dell’anno senza in realtà troppi dettagli, ma quest’oggi almeno una parte s’è vista sul traguardo del GP di Abu Dhabi corso sul circuito di Yas Marina.

Proprio il numero 1 del mondo, infatti, ha sventolato la bandiera a scacchi a Lando Norris, certificando così sia la vittoria del venticinquenne di Bristol che la conquista da parte della McLaren del titolo costruttori. Ma Sinner non si è limitato a questo.

Numerose, infatti, le foto che lo hanno ritratto un po’ con tutti i big del Circus, da Max Verstappen a Charles Leclerc. Senza, naturalmente, farsi mancare un passaggio nel box della Ferrari, a poche ore dal via di una gara che ha visto Carlos Sainz secondo e lo stesso Leclerc terzo.

Non è stata, però, l’unica presenza tennistica sulla griglia, quella di Sinner. Oltre a lui, infatti, è stata avvistata Paula Badosa: la spagnola, in questo caso, era nel box dell’Aston Martin, e la si è vista ritratta assieme a Fernando Alonso. Chiaramente molto gioca anche il fatto che sia Sinner che Badosa siano non tanto lontano, a Dubai, per la preparazione verso la stagione 2025.