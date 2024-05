Roland Garros 2024, risultati 31 maggio tabellone donne: agli ottavi Gauff e Swiatek, eliminate Fernandez e Kenin

La sesta giornata di incontri del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis, vede scattare i sedicesimi di finale, con gli otto incontri della parte alta del tabellone: in casa Italia arriva il successo di Elisabetta Cocciaretto, che elimina la russa Liudmila Samsonova col punteggio di 7-6 6-2 ed ora affronterà la statunitense Coco Gauff, vittoriosa sull’ucraina Dayana Yastremska per 6-2 6-4.

La polacca Iga Swiatek regola la ceca Marie Bouzkova con lo score di 6-4 6-2 ed al quarto turno sfiderà la russa Anastasia Potapova, che piega in tre set la cinese Xinyu Wang col punteggio di 7-5 6-7 6-4, mentre la serba Olga Danilovic rimonta e batte la croata Donna Vekic per 0-6 7-5 7-6.

Per la balcanica al prossimo turno ci sarà la ceca Marketa Vondrousova, che liquida la transalpina Chloé Paquet per 6-1 6-3, mentre la danese Clara Tauson elimina la statunitense Sofia Kenin con lo score di 6-2 7-5 ed agli ottavi incrocerà la tunisina Ons Jabeur, che regola la canadese Leylah Fernandez per 6-4 7-6.

ROLAND GARROS 2024 – RISULTATI FEMMINILI 31 MAGGIO

Iga Swiatek batte Marie Bouzkova 6-4 6-2

Anastasia Potapova batte Xinyu Wang 7-5 6-7 6-4

Olga Danilovic batte Donna Vekic 0-6 7-5 7-6

Marketa Vondrousova batte Chloé Paquet 6-1 6-3

Coco Gauff batte Dayana Yastremska 6-2 6-4

Elisabetta Cocciaretto batte Liudmila Samsonova 7-6 6-2

Clara Tauson batte Sofia Kenin 6-2 7-5

Ons Jabeur batte Leylah Fernandez 6-4 7-6