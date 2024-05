Roland Garros 2024, risultati 30 maggio tabellone donne: ok Svitolina e Fernandez, out Collins ed Ostapenko

Si sono conclusi tutti i match della quinta giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis, che ha visto il completamento del secondo turno, con 28 incontri andati in scena: in casa Italia si registrano le vittorie di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto e la sconfitta di Sara Errani.

La ceca Marie Bouzkova elimina la croata Jana Fett con un doppio 6-2, stesso punteggio con cui la russa Anastasia Potapova regola l’elvetica Viktorija Golubic. La cinese Xinyu Wang piega la bulgara Viktoriya Tomova col punteggio di 7-5 5-7 6-1, mentre la serba Olga Danilovic rimonta la statunitense Danielle Collins con lo score di 6-7 7-5 6-4.

La croata Donna Vekic supera l’ucraina Marta Kostyuk per 7-5 6-4, mentre la transalpina Chloé Paquet rimonta la ceca Katerina Siniaková col punteggio di 3-6 7-6 7-6. Vittoria con prefisso telefonico per la ceca Marketa Vondrousova, che elimina la statunitense Katie Volynets per 0-6 6-1 6-4, infine l’ucraina Dayana Yastremska liquida la cinese Yafan Wang per 6-2 6-0.

La russa Liudmila Samsonova liquida la statunitense Amanda Anisimova per 6-2 6-1 ed incontrerà l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, che regola la spagnola Cristina Bucsa con lo score di 6-1 6-4. La danese Clara Tauson elimina la lettone Jelena Ostapenko per 7-6 4-6 6-3, mentre la canadese Leylah Fernandez supera la cinese Xiyu Wang col punteggio di 6-3 6-4.

La cinese Qinwen Zheng regola la teutonica Tamara Korpatsch con un duplice 6-2, mentre il derby russo premia Elina Avanesyan, che batte la connazionale Anna Blinkova per 6-3 6-0. La canadese Bianca Andreescu rimonta la russa Anna Kalinskaya per 1-6 7-5 6-3 ed ai sedicesimi sfiderà l’azzurra Jasmine Paolini, che piega la statunitense Hailey Baptiste col punteggio di 6-4 7-6.

L’ucraina Elina Svitolina regola la transalpina Diane Parry col punteggio di 6-4 7-6, mentre la romena Ana Bogdan riesce ad avere la meglio sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova con un duplice 6-4. La belga Elise Mertens supera la croata Petra Martic per 6-4 6-3, infine la kazaka Elena Rybakina batte la neerlandese Arantxa Rus con lo score di 6-3 6-4.

La transalpina Varvara Gracheva liquida la statunitense Bernarda Pera col punteggio di 6-1 6-3, mentre la romena Irina-Camelia Begu elimina la ceca Linda Noskova per 6-4 6-2. La russa Mirra Andreeva piega la bielorussa Victoria Azarenka per 6-3 3-6 7-5, infine la statunitense Peyton Stearns elimina la russa Daria Kasatkina con lo score di 7-5 6-2.

La statunitense Madison Keys elimina l’egiziana Mayar Sherif per 6-0 7-6, mentre l’altra statunitense Emma Navarro supera l’azzurra Sara Errani con il punteggio di 6-2 7-5. L’iberica Paula Badosa rimonta la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 4-6 6-1 7-5, infine la bielorussa Aryna Sabalenka regola la nipponica Moyuka Uchijima con un duplice 6-2.

ROLAND GARROS 2024 – RISULTATI FEMMINILI 30 MAGGIO

Marie Bouzkova batte Jana Fett 6-2 6-2

