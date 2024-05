Roland Garros 2024, Luciano Darderi debutta bene: regolato in tre set Hijikata

Luciano Darderi parte bene al Roland Garros. Sicuramente era favorito in questo suo esordio Slam a Parigi, ma non era scontato superare Rinky Hijikata in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1, gestendo molto bene i momenti importanti dell’incontro e cancellando un set point nel tiebreak del secondo.

Darderi mette subito un’impronta ben precisa, interpretando il match da vero e proprio terraiolo: colpi carichi, cerca sempre di allontanare dal campo il suo avversario, usa gli angoli ed è aggressivo in risposta nonostante la posizione lontana dal campo. Il break arriva subito e l’italo-argentino scappa sul 3-0, si fa riprendere sul 3-3 fondamentalmente per un passaggio a vuoto, ma riesce a riavvolgere subito il nastro e a breakkare nuovamente e vincere per 6-3 il primo parziale.

Secondo set che è invece decisamente più equilibrato: Hijikata comprende che rimanendo esclusivamente a fondo campo non riesce a tenere il ritmo del suo avversario, quindi si avvicina, cerca di togliere il tempo a Darderi e si presenta a rete più volte. L’australiano annulla due palle break nel primo game, l’italiano ne cancella ulteriori due nell’ottavo gioco e si arriva così al tiebreak. Tiebreak nel quale Luciano parte meglio e va 3-1, sbaglia qualcosa di troppo e si trova a dover annullare un set point: Hijikata serve bene, ma non gioca altrettanto bene la volée e poi pasticcia ancora sotto rete con uno schiaffo al volo, perdendo così per 8-6 il tiebreak.

Vinto un set così combattuto, Darderi va via liscio nel terzo: piazza subito il break con una super risposta di dritto e due scambi in cui riesce a comandare e spostare il suo avversario. Il braccio è sempre più sciolto e la fiducia cresce con i due set di vantaggio. La differenza si fa sempre più netta: Hijikata accorcia sempre di più e il numero 40 del mondo fa vedere il suo repertorio, dalle smorzate ai drittoni a sventaglio. Alla nona chance arriva anche il doppio break, con grande tenacia l’azzurro va a chiudere per 6-1 il terzo set, dominando ed esprimendo il suo miglior tennis.

L’ottima prestazione da parte di Darderi è testimoniata anche dai numeri: 45 vincenti a fronte solo di 24 gratuiti da parte dell’azzurro che ha scagliato nove ace e raccolto il 78% di punti con la prima di servizio, oltre al 64% con la seconda (40% soltanto per Hijikata).