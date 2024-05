Roland Garros 2024, l’entry-list del doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori con ambizione

Il Roland Garros 2024 è sempre più vicino (26 maggio) e anche nel doppio ci sono attese in casa Italia. L’ultimo torneo di Roma ha dimostrato quanto il Bel Paese possa contare su coppie molto competitive, si veda il successo di Sara Errani/Jasmine Paolini. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, da questo punto di vista, hanno fatto vedere cose molto importanti. Vengono in mente la Finale agli Australian Open e la semifinale raggiunta al Foro Italico.

Un’ascesa che ha permesso all’emiliano e al piemontese di scalare la graduatoria e di essere teste di serie n.14 nel tabellone del doppio. Un riscontro frutto anche della posizione n.3 della Race, tenuto conto di un altro grande obiettivo per i due azzurri, ovvero la qualificazione alle ATP Finals.

Un Major in cui i naturali favoriti sono lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che a Roma hanno messo in mostra una qualità elevatissima. Non è un caso che siano loro i n.1 del seeding e i principali candidati al successo nel Major. Da considerare poi i vincitori degli Australian Open, Bopanna/Ebden, nonché coppie navigate come Ram/Salisbury e Dodig/Krajicek.

Un torneo che avrà una valenza particolare anche perché sarà una prova generale in vista di quello che accadrà nelle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno per il tennis proprio sui campi del Roland Garros.

L’ENTRY-LIST DEL DOPPIO MASCHILE ROLAND GARROS 2024