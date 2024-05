Roland Garros 2024, l’entry list del doppio femminile: Errani-Paolini sognano un altro exploit

Dopo la storica vittoria agli Internazionali d’Italia davanti al pubblico romano del Foro Italico, Sara Errani e Jasmine Paolini non vogliono fermarsi e mettono già nel mirino il prossimo grande obiettivo della stagione: il Roland Garros. Dal 26 maggio al 9 giugno i campi in terra battuta della capitale francese ospiteranno il secondo Slam del 2024, con l’Italia che proverà a svolgere un ruolo da protagonista anche nel torneo di doppio femminile.

Gli organizzatori della manifestazione hanno pubblicato l’entry list del main draw, in cui figurano ben tre coppie e sette giocatrici azzurre in totale. Oltre al quotato tandem Errani/Paolini, alla ricerca di un altro exploit per continuare a scalare il ranking anche in ottica qualificazione alle WTA Finals, saranno infatti impegnati altri due binomi tricolori.

Al via infatti Elisabetta Cocciaretto con Martina Trevisan (formazione abbastanza collaudata, con diversi match importanti giocati in BJK Cup con la maglia dell’Italia) e Angelica Moratelli con Camilla Rosatello (buone interpreti della specialità, molto indietro invece nella classifica di singolare). Presente infine Lucia Bronzetti, affiancata dalla belga Kimberley Zimmermann.