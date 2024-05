Roland Garros 2024, Jiri Lehecka costretto a dire addio allo Slam di Parigi

Una vera disdetta per Jiri Lehecka. Il volto sofferente e il suo essere inginocchiato sulla terra rossa della Caja Magica a Madrid avevano colpito gli appassionati. Il tennista ceco, costretto al ritiro nella semifinale del Masters1000 nella capitale spagnola contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si è sottoposto ai controlli del caso per comprendere la natura del problema alla schiena.

Il responso non è stato positivo. Lehecka, infatti, ha subìto una frattura da stress a una vertebra della colonna. Per questa ragione, il n.23 del ranking ATP ha annunciato che non potrà prendere parte al prossimo Roland Garros, il cui inizio è fissato il 26 maggio (tabellone principale).

Devastated to finish my first Masters 1000 semifinal this way. Still a lot of positive things to take away from this tournament. Thanks for your messages. We’ll bounce back. ❤️ pic.twitter.com/0YQX3R5F6L — Jiří Lehečka (@jirilehecka) May 3, 2024

Un colpo durissimo per un giocatore in grande ascesa e dalla fisicità prorompente, ma questo infortunio è tra i tanti che hanno colpito recentemente diversi tennisti del massimo circuito, ivi compresi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Si prevede un periodo di lontananza dai campi che oscilla dalle cinque alle otto settimane.

Il coach Michal Navril ha aggiunto: “Non è una lesione da poco e la cosa peggiore è che per ora non può svolgere alcuna attività fisica. Il recupero sarà molto complicato, non sappiamo come evolverà la situazione ma di sicuro non andremo al Roland Garros. L’idea è di provare a giocare Wimbledon, ma dipenderà da come andranno le cose. La possibilità di essere a Londra a ora è un’incognita“.