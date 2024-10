ATP Anversa, Roberto Bautista Agut piega Lehecka in finale e conquista il titolo a 36 anni!

A volte ritornano. Roberto Bautista Agut sta vivendo una parte di stagione molto particolare. Dopo un periodo molto complicato in cui sembrava che il sipario stesse per calare, l’iberico ha trovato la forza per rimettersi in sesto fisicamente e psicologicamente. E così, a 36 anni, ha conquistato il 12° titolo nel massimo circuito internazionale nella prestigiosa cornice di Anversa (Belgio), piegando con il punteggio di 7-5 6-1 il ceco Jiri Lehecka (n.33 del mondo) in 1 ora e 16 minuti di partita.

Un incontro in cui la maggior regolarità dell’iberico ha fatto la differenza, mettendo in luce i troppi errori commessi dal ceco. Con questo riscontro, Bautista Agut scala la classifica, avendo guadagnato rispetto all’ultimo aggiornamento 15 posizioni (n.45 ATP).

Nel primo set lo spagnolo tesse la sua tela da fondo. Giocando colpi sempre profondi, Bautista Agut forza gli errori di Lehecka, che prova a uscire dallo scambio senza la dovuta precisione. Ne consegue il break del quarto game in favore dell’iberico. Nel nono gioco, però, il ceco trova grande consistenza in risposta e, sfruttando qualche seconda di servizio tenera del rivale, ottiene il contro-break. Nel dodicesimo game, però, l’iberico è chirurgico nella gestione dello scambio e a zero strappa il servizio al suo avversario e conquista la frazione sul 7-5.

Nel secondo set l’inerzia è tutta dalla parte di Bautista Agut. Lehecka non ha la dovuta pazienza e gli errori sono diversi. Va avanti di un break lo spagnolo nel secondo gioco e non offre chance di recupero. Di contro, il ceco è troppo falloso e nel sesto game il secondo break che manda in ghiaccio la partita, conclusa sul 6-1 dall’iberico.

Leggendo le statistiche colpisce il dato dei 17 vincenti e dei soli 5 errori di Bautista Agut rispetto ai 21 winners (12 ace) e 15 gratuiti di Lehecka. A questo vanno aggiunte le percentuali di punti vinti al servizio: 79% con la prima e 75% con la seconda dallo spagnolo; 61% e 31% dal ceco.