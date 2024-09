Da sempre uno dei tornei più attesi dagli appassionati di tennis il Roland Garros e l’appuntamento che da il la alla stagione estiva, quella più ricca di impegni prestigiosi e decisivi per determinare chi sono stati i migliori dell’anno solare. Nel contesto delle quote tennis per gli eventi della compatizione, forniamo qui le quote vincenti del Roland Garros.

Vincente Roland Garros: i bookmaker vedono Alcaraz, Sinner e Djokovic in scia

Pochi dubbi secondo i bookmaker su chi sia il favorito per la vittoria al Roland Garros. Carlos Alcaraz, già vincitore nel 2024, viene considerato il candidato principale per il trionfo. A seguire l’attuale numero 1 al mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic.

I nostri pronostici sul vincitore del Roland Garros

Per quanto siano tante le variabili che possano entrare in gioco prima della competizione, viene difficile non considerare come favorito per il Roland Garros Carlos Alcaraz, che, al di là delle impressionante talento, è un vero specialista della terra rossa. Una superficie che piace un po’ meno a Jannik Sinner, comunque in grande miglioramento in tal senso, come testimoniato dalla semifinale raggiunta l’anno scorso e persa proprio con Alcaraz in 5 set. Chi invece non conosce limiti di superficie è Novak Djokovic, che il Roland Garros l’ha vinto per 4 volte in carriera.

Carlos Alcaraz a caccia del bis: quota vincente Roland Garros

L’anno scorso il tennista nativo di Murcia ha disputato in terra parigina un torneo straordinario quasi sulle orme del “maestro” Rafa Nadal. Sulla terra rossa il classe 2003 esprime al meglio il suo enorme talento e nel contesto prestigioso del Roland Garros potrebbe ulteriormente esaltarsi.

Scommessa 1: Alcaraz vincitore Roland Garros a 2.50 su bet365

Sinner cerca la rivincita sulla terra rossa di Parigi

L’anno scorso nel primo torneo del Grande Slam giocato dopo il trionfo di Melbourne si è dovuto arrendere ad Alcaraz. Quest’anno l’attuale numero 1 al mondo vorra riprovarci: la terra rossa non è propriamente la sua superficie prediletta ma anche lì il fuoriclasse italiano ha dimostrato di essere in crescita. Il Roland Garros è dunque il suo obiettivo.

Scommessa 2: Jannik Sinner vincente Roland Garros a 4.25 su Goldbet

Djokovic vuole ancora primeggiare: quote vincente Roland Garros

L’anno scorso al Roland Garros il tennista serbo ha dovuto dare forfait agli ottavi del torneo contro l’americano Cerundolo per un infortunio al menisco. Alla sua ventunesima presenza consecutiva a Parigi Djokovic proverà a imporre ancora la sua eterna classe sui giovani arrembanti Sinner e Alcaraz, per conquistare il quinto titolo in terra di Francia.

Scommessa 3: Novak Djokovic vincente Roland Garros a 4.50 su Bwin

FAQ Quote vincente Roland Garros

Quando si disputerà il Roland Garros 2025?

Il Roland Garros si svolgerà dal 22 maggio all’8 giugno.

Quando è il momento migliore per scommettere sul vincente del Roland Garros?

A questa domanda non vi è una risposta precisa: molto dipende dalla sensibilità di ogni singolo giocatore. Scommettere prima dell’inizio del torneo avendo un’idea precisa della condizione di partenza dei tennisti può rivelarsi una mossa vincente; d’altro canto nel caso di un potenziale outsider anche aspettare i primi turni per vedere l’evoluzione del giocatore.

Chi ha vinto più volte il Roland Garros?

Il tennista ad aver trionfato più volte a Parigi e Rafael Nadal che ha conquistato ben 14 volte (record di vittorie su un singolo torneo dello Slam) il Roland Garros.

Cosa è il Grande Slam e quanti sono i tornei?

I tornei del Grande Slam sono quattro ovvero, in ordine cronologico di inizio, Australian Open, Roland Garros a Parigi, Wimbledon a Londra e US Open a New York. Australian Open e US Open si giocano sul cemento; il Roland Garros sulla terra rossa e Wimbledon sull’Erba. Con Grande Slam si intende la vittoria di tutti e quattro i tornei nello stesso anno solare: la vittoria di questi tornei durante l’attività agonistica e chiamata “Career Grand Slam”.

Chi è il numero 1 della classifica ATP?

L’attuale numero 1 della classifica ATP è Jannik Sinner, davanti ad Alexander Zverev, secondo, e Carlos Alcaraz, terzo. In quarta posizione Novak Djokovic.

