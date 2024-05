Roland Garros 2024: Errani vince all’esordio nelle qualificazioni, eliminata Stefanini

Una vittoria ed una sconfitta, questo è il bilancio per l’Italia nella giornata delle qualificazioni femminile del Roland Garros 2024. Buona la prima per un’ottima Sara Errani, che è la testa di serie numero uno del tabellone; mentre esce di scena subito Lucrezia Stefanini.

Una buona prestazione quella di Errani, che si è imposta in due set con l’americana Ann Li, numero 178 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Un primo set che ha visto l’azzurra portarsi sul 4-0 con doppio break di vantaggio, chiudendo poi sul 6-3. Anche nella seconda frazione Errani scappa via sul 4-1, poi ci sono una serie di break e controbreak, che favoriscono l’emiliana, che conclude sul 6-4.

Nel prossimo turno Errani affronterà la francese Alice Tubello, numero 347 della classifica mondiale, che non dovrebbe assolutamente rappresentare un pericolo per Sarita. La transalpina ha battuto in tre set la rappresentante di Taipei, Ya Yi Yang, per 5-7 7-6 6-1.

Purtroppo, invece, è stata nettamente sconfitta Lucrezia Stefanini. L’azzurra si è arresa all’americana Katie Volynets con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Non c’è stata davvero partita con la statunitense che ha dominato in entrambe le frazioni, non lasciando scampo all’italiana.