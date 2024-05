Ranking WTA (5 maggio 2024): Jasmine Paolini prosegue nella sua ascesa, Sara Errani rafforza la top-100

Una nuova settimana ha inizio e nel tennis femminile. Poche variazioni al vertice dettate dal WTA1000 di Madrid. A comandare troviamo sempre Iga Swiatek: la polacca, grazie all’affermazione nella Finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, ha rafforzato la propria leadership (10910 punti). Alle sue spalle ci sono proprio Sabalenka (7498 punti) e l’americana Coco Gauff (7313 punti).

Guadagnano posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento la ceca Marketa Vondrousova (n.6) e la cinese Qinwen Zheng (n.7), mentre ne perde due la greca Maria Sakkari (n.8). Una top-10 completata dalla kazaka Elena Rybakina (n.4), dalla statunitense Jessica Pegula (n.5), dalla tunisina Ons Jabeur (n.9) e dalla lettone Jelena Ostapenko (n.10).

RANKING WTA (TOP-10)

1. Iga Swiatek 10910

2. Aryna Sabalenka 7498

3. Coco Gauff 7313

4. Elena Rybakina 6673

5. Jessica Pegula 4655

6. Marketa Vondrousova 4090

7. Qinwen Zheng 3945

8. Maria Sakkari 3925

9. Ons Jabeur 3748

10. Jelena Ostapenko 3493

In casa Italia Jasmine Paolini è sempre più la n.1 del Bel Paese. Le quotazioni della toscana sono in ascesa, dopo i quarti di finale raggiunti a Stoccarda e gli ottavi a Madrid. Jasmine, infatti, può festeggiare da questo lunedì il suo best ranking in carriera (n.12 del mondo). In top-100 troviamo anche Lucia Bronzetti (n.48), Elisabetta Cocciaretto (n.56), Martina Trevisan (n.87) e Sara Errani, che rafforza la sua top-100 (n.93), mentre n.116 Camila Giorgi.

TOP-10 AZZURRE

12. Jasmine Paolini 3048

48. Lucia Bronzetti 1256

56. Elisabetta Cocciaretto 1124

87. Martina Trevisan 808

93. Sara Errani 777

116. Camila Giorgi 681

179. Lucrezia Stefanini 414

270. Giorgia Pedone 265

290. Silvia Ambrosio 248

292. Nuria Brancaccio 247