Quanto guadagnano Usyk-Fury per il Mondiale dei pesi massimi? Le cifre astronomiche per vittoria e sconfitta

Tyson Fury e Oleksandr Usyk si affronteranno in uno dei confronti più attesi dagli appassionati di boxe negli ultimi due decenni. I due pugili si sfideranno sul ring di Riyadh (Arabia Saudita) in un match che incoronerà il Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Finalmente avremo un padrone assoluto della categoria regina, salvo un clamoroso pareggio che lascerebbe questo status quo. L’inglese metterà in palio la corona WBC, mentre l’ucraino metterà sul piatto gli scettri WBA, WBO, IBF, IBO.

Entrambi i pugili sono imbattuti: il 35enne di Manchester ha vinto 34 incontri su 35 disputati, mentre il 37enne di Simferopoli vanta uno score di 21 successi. Si preannuncia un incontro altamente equilibrato, avvincente e appassionante, sulla carta aperto a qualsiasi epilogo visto che i due contendenti sembrano essere molto vicini tra loro: da una parte la velocità, il jab e l’altezza del ribattezzato The Gypsy King, dall’altra la scaltrezza, la solidità, la potenza e la difesa del rinominato The Cat.

Si tratta di un confronto notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi guadagnano Tyson Fury e Oleksandr Usyk nel Mondiale unificato dei pesi massimi? Le cifre sono davvero mastodontice e rendono l’incontro come uno degli eventi sportivi più ricchi a livello planetario in questa stagione.

Stando a quando riporta la stampa britannica (The Independent in testa), Tyson Fury dovrebbe portare a casa il 70% complessivo della borsa garantita, che dovrebbe ammontare a circa 150 milioni di dollari statunitensi (circa 138 milioni di euro). Dunque Fury dovrebbe guadagnare attorno ai 105 milioni di dollari (circa 96,6 milioni di euro), mentre il resto della torta (45 milioni di dollari, ovvero 41,4 milioni di euro) dovrebbe spettare a Oleksandr Usyk.

Ci sarebbe una clausola che dovrebbe obbligare l’inglese a donare un milione di dollari alla causa ucraina. Ricordiamo che l’entità delle borse non varierà in base al risultato sul ring: queste sono le cifre che i due pugili guadagneranno indipendente dall’esito dell’incontro.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO FURY E USYK PER IL MONDIALE?

TYSON FURY: circa 105 milioni di dollari (circa 96,6 milioni di euro).

OLEKSANDR USYK: circa 45 milioni di dollari (circa 41,4 milioni di euro).