Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Giro d’Italia: e sommando le tappe…

Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia 2024. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa già dalla seconda tappa, ha vinto sei frazioni e si è imposto con dieci minuti di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez. Il capitano della UAE Emirates ha dominato in lungo e in largo, sciorinando grandissima classe in montagna (successi a Oropa, Prati di Tivo, Livigno, Monte Pana Bassano del Grappa) e anche a cronometro (affermazione a Perugia).

Un’apoteosi totale per il due volte vincitore del Tour de France, che ora amplia la propria bacheca e che tra un mese andrà a caccia della doppietta alla Grande Boucle (l’ultimo a riuscirci fu il compianto Marco Pantani nel 1998). Il fuoriclasse balcanico ha conquistato la Corsa Rosa per la prima volta in carriera, tra l’altro succedendo a un connazionale (Primoz Roglic) nell’albo d’oro. Si tratta di un risultato rimarchevole per il 33enne, che ribadisce di essere un talento assoluto nelle grandi corse a tappe.

Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Giro d’Italia 2023? Parliamo di un assegno complessivo di 389.093 euro, che poi andrà diviso con compagni di squadra e staff in base agli accordi pattuiti da contratto. Il grosso del montepremi deriva dal primo posto in classifica generale (265.558 euro), ma attenzione anche ai 66.060 euro guadagnati grazie alle sei vittorie di tappa e ai 40.000 euro portati a casa per i venti giorni in maglia rosa.

Da non dimenticare i 5.000 euro per la vittoria nella classifica dei Gran Premi della Montagna e i 3.000 euro per il quinto posto nella classifica a punti. Di seguito lo specchietto dettagliato sul montepremi di Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR VITTORIA GIRO D’ITALIA 2024

VITTORIA GIRO D’ITALIA 2024 (CLASSIFICA GENERALE): 265.668 euro

VITTORIE DI TAPPA (6): 66.060 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA (2): 5.508 euro

TERZI POSTI DI TAPPA (1): 2.753 euro

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (4 volte tra decimo e ventesimo posto): 1.104 euro

GIORNI IN MAGLIA ROSA (20): 40.000 euro

PRIMO POSTO CLASSIFICA GPM (MAGLIA AZZURRA) 5.000 euro

QUINTO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO): 3.000 euro

TOTALE: 389.093 euro