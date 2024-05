Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP? Agganciato Sonego (ma resta dietro)

L’avventura di Luciano Darderi prosegue agli Internazionali d’Italia 2024. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’italo-argentino ha dato seguito alla sua stagione molto positiva, vista la vittoria contro l’argentino Mariano Navone, che lo aveva sconfitto al Challenger di Cagliari recentemente. Un successo pesante perché al cospetto di un rivale in fiducia, che ha permesso a Luciano di approdare per la prima volta in carriera nel terzo turno di un torneo 1000.

Questo come si traduce in termini di punti? Best ranking per il classe 2002 di origini sudamericane e n.48 del mondo virtuale (961 punti). Di conseguenza, si constata l’aggancio a Lorenzo Sonego nel ranking ATP, ma il piemontese rimane ancora davanti a Luciano. Questo perché?

In base al regolamento ATP, Regola 9.03, Comma E, Subcomma 1, “Quando due giocatori hanno lo stesso numero totale di punti, la parità verrà risolta [assegnando la posizione più elevata al giocatore con] il maggior numero di punti conquistati negli Slam, nei Masters 1000 Mandatory [quindi escluso Montecarlo n.d.t.] e nelle Nitto ATP Finals“.

Di conseguenza, Darderi per mettersi alle spalle Sonny dovrà vincere un’altra partita, ovvero raggiungere gli ottavi di finale a Roma. Non sarà chiaramente semplice, specie se dall’altra parte del campo ci dovesse essere il tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding). Di seguito gli scenari della classifica mondiale:

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 20 MAGGIO

Ranking lunedì 6 maggio: 918, 54° posto.

Punti da scartare lunedì 20 maggio: 7 (Challenger Santa Fé-2 2023, 20° torneo).

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 50 (ATP Roma 2024).

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 961, 48° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 1011, 44° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1111, 39° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1311 punti, 31° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1561 punti, 27° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1911 punti, 19° posto virtuale.