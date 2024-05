Quante posizioni guadagna Cocciaretto nel ranking WTA? Gran balzo al Roland Garros!

Elisabetta Cocciaretto prosegue la propria splendida cavalcata al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. La tennista italiana ha infatti sconfitto la russa Liudmila Samsonova (numero 17 del tabellone), dopo aver già liquidato la spagnola Cristina Bucsa e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 13 del seeding), imponendosi con il punteggio di 7-6(4), 6-2 e meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale.

La 23enne ha ottenuto il miglior risultato della carriera in uno dei quattro tornei più importanti al mondo, visto che prima di oggi vantava il terzo turno al Roland Garros e a Wimbledon, in entrambi i casi nel 2023. L’asticella si alzerà terribilmente per la nostra portacolori, poiché al prossimo turno si troverà di fronte la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo, che oggi ha regolato l’ucraina Dayana Yastremska (numero 32).

Grazie ai risultati ottenuti nel corso di questa settimana sul mattone tritato della capitale francese, Elisabetta Cocciaretto ha compiuto un bel balzo in avanti nel ranking WTA. L’azzurra ha infatti incamerato 110 punti e ha guadagnato otto posizioni nella classifica virtuale, portandosi al 43mo posto con 1.259 punti all’attivo. Ovviamente la graduatoria è ballerina e varierà molto in base a quello che succederà al Roland Garros, ma a questo punto il rientro a tutti gli effetti in top-50 sembra ormai molto vicino.

Elisabetta Cocciaretto, che in carriera è stata anche numero 29, potrebbe ulteriore scalare posizioni. L’eventuale approdo ai quarti di finale la proietterebbe a quota 1.449 punti e le permetterebbe di balzare virtualmente al 35mo posto, la qualificazione in semifinale la isserebbe al 24mo posto virtuale con 1.799 punti, l’accesso all’atto conclusivo la premierebbe con il 17mo posto (2.319 punti), mentre se vincesse il torneo potrebbe essere la nuova numero 14 del mondo con 3.019 punti.

PROIEZIONI RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking WTA al 27 maggio: 51mo posto con 1.149 punti.

Ranking virtuale con gli ottavi al Roland Garros: 43mo posto con 1.259 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali quarti al Roland Garros: 35mo posto con 1.449 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale al Roland Garros: 24mo posto con 1.799 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale al Roland Garros: 17mo posto con 2.319 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria al Roland Garros: 14mo posto con 3.019 punti.