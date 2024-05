Quante posizioni guadagna Arnaldi al Roland Garros? Ora anche Musetti è a tiro…

Matteo Arnaldi intravede all’orizzonte la top-30 della classifica mondiale. La rimarchevole affermazione odierna contro il russo Andrey Rublev (n.6 del ranking) nel terzo turno del Roland Garros 2024 non ha permesso al ligure solo l’approdo agli ottavi di finale per la prima volta in carriera in questo Major. Ci sono, infatti, delle ripercussioni in classifica mondiale.

Arnaldi, viste le scadenze in classifica, non poteva guadagnare molto in termini di posizioni. Con l’accesso agli ottavi però il suo posto virtuale è il n.34 (1220 punti) e si potrebbe ambire anche alla top-30, qualora Matteo riuscisse a raggiungere i quarti del Major. Un’eventualità che potrebbe tradursi anche in un sorpasso ai danni di Lorenzo Musetti.

Il carrarino, ora come ora, è n. 30 con 1290 punti, 70 in più del nativo di Sanremo. Sarà da capire cosa farà il toscano domani contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, a Parigi. In caso di impresa contro Nole, Lorenzo avrebbe l’opportunità di salire a quota 1390 punti, aumentando il proprio margine nei confronti di Arnaldi, ma chiaramente poi si dovranno fare i calcoli sulla base del percorso parallelo del Roland Garros.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking lunedì 27 maggio: 1165, 35° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 45 (Roland Garros 2023) + 125 (Challenger Heilbronn 2023).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1220 punti, 34° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1420 punti, 29° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1820 punti, 22° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2320 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 3020 punti, 12° posto virtuale.