Quando inizia il Tour de France 2024? Date, programma, dove vederlo in tv

Il Tour de France 2024 è in programma tra sabato 29 giugno e domenica 21 luglio 2023, con 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, l’8 ed il 15 luglio: vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe previste, di cui 19 frazioni in linea ed 2 cronometro individuali.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2024

Prima tappa (sabato 29 giugno): Firenze-Rimini (205 km)

Seconda tappa (domenica 30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km)

Terza tappa (lunedì 1° luglio): Piacenza-Torino (225 km)

Quarta tappa (martedì 2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km)

Quinta tappa (mercoledì 3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km)

Sesta tappa (giovedì 4 luglio): Maçon-Digione (163 km)

Settima tappa (venerdì 5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale)

Ottava tappa (sabato 6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)

Nona tappa (domenica 7 luglio): Troyes-Troyes (199 km)

Decima tappa (martedì 9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km)

Undicesima tappa (mercoledì 10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km)

Dodicesima tappa (giovedì 11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km)

Tredicesima tappa (venerdì 12 luglio): Agen-Pau (171 km)

Quattordicesima tappa (sabato 13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km)

Quindicesima tappa (domenica 14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km)

Sedicesima tappa (martedì 16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km)

Diciassettesima tappa (mercoledì 17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km)

Diciottesima tappa (giovedì 18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km)

Diciannovesima tappa (venerdì 19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km)

Ventesima tappa (sabato 20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km)



Ventunesima tappa (domenica 21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale)

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD e poi su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport