Ciclismo, la Grand Départ del Tour torna in Francia nel 2025? Lille si candida

Il Tour de France è una delle manifestazioni sportive più globali in assoluto: tra le più viste in tutto il mondo, negli ultimi anni la decisione è stata sempre quella di partire fuori dai confini francesi, da Copenaghen nel 2022, a Bilbao quest’anno fino a Firenze nella prossima stagione.

Tendenza che potrebbe essere interrotta nel 2025, quando la Grand Départ potrebbe tornare in Francia. Secondo quanto riporta France Bleu, c’è grande probabilità che la partenza numero 112 della Grande Boucle sia nell’Alta Francia, in particolare a Lille, laddove è stata posta la partenza nel 1994. Un’altra ipotesi da prendere in considerazione è quella di Dunkerque.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare dall’organizzazione già nel mese di novembre. Il piano sarebbe quello di svolgere le prime quattro tappe proprio nell’Alta Francia, tra cui una nel dipartimento del Passo di Calais e una sulle strade della Piccardia. Successivamente, la corsa si sposterebbe tra la Normandia e la Bretagna, regioni non percorse nel biennio 2023-2024.

Foto: Lapresse